Anadolu'dan 400 medya mensubu Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris Belediyesi ve CHP Genel Merkezi işbirliğiyle düzenlenen \'Anadolu Medya Buluşması\'nın ilk gününde, yaklaşık 400 basın mensubu, akşam yemeğinde ağırlandı.

Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, 41 şehirden gelen 400 basın mensubu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu eski Genel Başkanı, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel\'in de katıldığı yemekte, slayt gösterimiyle, ilçede yapılan çalışmalar anlatıldı. Başkan Acar, basın mensuplarının masalarına da giderek, görüşmeler yaptı. Anadolu medyasının Marmaris hakkındaki görüşleri alındı.

Yemek sonunda kürsüde konuşma yapan Başkan Acar, \"Kentimizin yaşam kalitesini arttırmak, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak, dünya üzerindeki 5 bini aşkın turizm destinasyonu arasında varlığımızı sürdürebilmek adına kamu yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu hizmeti takdir edersiniz, meşakkatli bir iş. Siyasi kimliğimiz dışında temel anlayışımız ve düşüncemiz, ifade ettiğim gibi, kentimizin, vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak. 14 yıl boyunca bu anlayış doğrultusunda, çok başarılı uygulamaları, projeleri hayata geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bugün gelinen noktada Marmaris\'i, altyapısı tamamen bitirilmiş dünyanın örnek kentlerinden biri olarak nitelendirebiliriz. Coğrafya olarak baktığınızda Marmaris, Tanrı\'nın lütfederek yarattığı, yeşil çam ağaçlarının mavi denizle kucaklaştığı, dünyanın ender köşelerinden biri. Hem kentimizi dışarıya tanıtmak, hem de sizlerin önerilerinizi almak amacıyla benzer çalışmalara Denizli, Doğu Karadeniz ve Çukurova bölgelerinde birkaç yıl önce başladık. Bugün siz değerli yerel basın mensuplarını burada ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bu çalıştayda temel amacımız, sizleri değişik bölgelerden getirerek, meslektaş olarak buluşturmak, dostluklarınızı burada pekiştirmek. Ve bu cennet Marmaris\'imizin memleketlerinizde tanıtımına katkı sağlamak adına bu projeyi hayata geçirdik. Bu 2-3 günlük süre zarfında mesleki olarak değerlendirmelerde bulunacaksınız. Pazar günü Genel Başkanımızın katılacağı toplantıda ülke gündemine dair çok önemli değerlendirmelerin yapılacağını biliyorum. Bu güzel memleketin iki-üç gün de olsa tadını, keyfini çıkartın. Size iyi tatiller diliyorum. Katılımız için hepinize teşekkür ediyorum\" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise, \"Organizasyonun planlamasını yaparken seçimi öngörmemiştik. Ama denk geldi ve buradan Anadolu medyası umuyorum ve diliyorum ki Türkiye\'ye sesini duyurur. Bu bir parti buluşması değil, bu bir medya buluşması. Bunun altını çiziyorum. Hiçbir şekilde bizim partimizin logosu da yok. Sadece Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağımız var. Marmaris dünyanın en güzel tatil yöresi\" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK

\'Anadolu Medya Buluşması\'nın yarınki son gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kılıçdaroğlu, 09.30- 12.30 saatleri arasındaki toplantıda konuşma yapacak, öğleden sonra da basın mensupları ile bir araya gelip, sorularını yanıtlayacak.

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