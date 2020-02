Anadolu'daki tüm kuru fasulye tariflerini tek bir dükkanda topladı

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA\'da henüz 21 yaşındayken aldığı borçla butik restoran açan, daha sonra kuru fasulye projesi sayesinde işyerini büyüten Emir Topuk (27), Anadolu\'da ulaşabildiği tüm kuru fasulye tariflerini tek bir dükkanda topladı.

Genç yaşta hizmet sektörüne atılan Emir Topuk, açacağı butik restoranın bir özelliğinin olmasını istedi. Ağabeyi İdris Topuk ile birlikte kuru fasulye üzerine yoğunlaşmaya karar veren Emir Topuk, Nilüfer ilçesinde butik restoran açtı. Burada 20 ayrı tarifle hazırladığı kuru fasulyeyi müşterileriyle buluşturan Topuk’un bu projesi birçok insanın dikkatini çekti. 2014 yılında 22 yaşındayken 9 masalı butik restorandan 90 masalı bir restorana geçiş yapan Topuk; kestaneliden simitliye, tahinliden ayvalıya birçok çeşitte kuru fasulyeyi müşterilerine sunuyor. Anadolu’da yapılan başka kuru fasulye tarifi bulduğu takdirde menüye ekleyeceğini belirten Topuk, \"İstanbul’da aşçılık eğitimi aldım. 2 yıldan fazla 6 farklı restoranın mutfağında çalıştım. Bursa’ya dönüp kendi restoranımı açtım. 20 çeşit kuru fasulye pişiriyoruz. Anadolu’da kuru fasulye çok farklı çeşitlerde pişiriliyor. Anadolu göçlerden çok etkilenmiş ve kendi içinden de dışarıya göç vermiş. Kültür sürekli birbirine geçmiş durumda. Hal böyle olunca Anadolu’nun tüm zenginliği Bursa’da minyatür halinde duruyor. Bursa, Anadolu’nun tüm zenginliklerini içinde barındırıyor. Biz de Anadolu’nun tüm lezzetlerini tezgahımızda sergilemek için gece gündüz çalışıyoruz. Tokat yöresinde yaprak sarmasıyla pişiriyorlar. Bursa’da kestaneyle beraber pişiriyorlar. Balkan göçmenleri tavanlarda kuruttukları etlerle pişiriyorlar.Bursa nasıl ki Anadolu’nun minyatürü halinde, Anadolu mutfağının minyatürü de Bursa’daki bir lokantada olsun istedik\" dedi.

TAHİNİ, AYVALI, KURU ERİKLİ, HURMALI, KESTANELİ KURU FASULYE

Tahinli, ayvalı, kestaneli, kuru erikli, hurmalı, simitli, kuru etli, kavurmalı, pastırmalı, sucuklu, arpacık soğanlı, boşnak köfteli, acılı gibi çeşitli fasulyeler pişirdiklerini belirten Topuk, \"Biz bu menüyü sürekli değiştiriyoruz. Kışın kestaneli fasulye pişiriyoruz. Yazın kestane olmadığı için onun yerine hurmalı yapıyoruz. Menüyü saydığımızda ‘Bu kadar da olmaz’ diyen müşterilerimiz oluyor fakat ikram ettiğimizde çok güzel olduğunu söylüyorlar. Biz bir kültürü devam ettiriyoruz. Biz kestaneli fasulye pişirdiğimiz için bu bilinecek ve 100 yıl sonra da bu fasulye pişmeye devam edecek. Biz Anadolu mutfağına hizmet etmek istiyoruz. Bursa’ya Anadolu’ya vefa borcumuz var. Bu verimli topraklarda ve bu zengin kültürün içinde var olanları gün yüzüne çıkarabilirsek ne mutlu bize. Mutfak araştırmalarımız devam ediyor\" dedi.

‘FASULYEYE AİT HER ŞEYİ DENİYORLAR’

Kuru fasulyenin kendisi için çok özel bir yemek olması itibariyle sık sık buraya uğradığını belirten Ercüment Tek, \"Geleneksel yemeklerimize karşı düşkünlüğümüzü burada tatmin edebiliyoruz. Her aradığımızı bulabiliyoruz. Benim favorim etli ve acılı fasulye. Özellikle kış günleri için mutfağımızın çok özel yemeği. Bu arkadaşlarımızın bu geleneği sürdürmesi bizleri çok mutlu ediyor. Her aradığımızı bulmanın rahatlığıyla sürekli buradayız. Bir laboratuvar gibi fasulyeye ait her şeyi deniyorlar. Bizlere çok değişik lezzetleri sunuyorlar. Yaşadığımız tek sıkıntı çeşitliliğin gözümüzü alması. Bizleri kararsız bırakması. Karşımızda 20 çeşit fasulye var ve karar vermekte zorlanıyoruz\" dedi.



