Anadolu'da 'boğa güreşi' izleri bulundu

T24 - Roma Dönemi'nin tarihe nam salmış unutulmaz dövüşçüleri gladyatörlerin, Anadolu'nun en büyük stadyumu olan Laodikya'da, İspanya'daki geleneksel boğa güreşlerine benzer şekilde hörgüçlü boğalarla dövüş yaptıkları ve bu dövüşlerin, dönemin vazgeçilmez bir etkinliği olduğu belirlendi.





Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 285 metre uzunluğunda 70 metre genişliğinde ve yaklaşık 25 bin kişilik kapasitesiyle Laodikya Stadyumu'nun, antik dünyanın ikinci, Anadolu'nun ise en büyük stadyumu olduğunu kaydetti.





Stadyumun Laodikyalı zengin bir aile tarafından yaptırılarak, Roma İmparatoru Titus'a ithaf edildiğini belirten Prof. Dr. Şimşek, Roma Dönemi yapısı olan stadyumun, büyük güçlükler ve maliyetle yapıldığının görüldüğünü ifade etti. Prof. Dr. Şimşek, stadyumun 18 kilometre uzaktan öküz arabalarıyla getirilen mermerlerle inşa edildiğini belirlediklerini ve bugünün parasıyla restorasyonu için 10 milyon liradan fazla kaynağa ihtiyaç duyulan yapının, o dönem maliyetinin ise 20 milyon lirayı bulduğunun hesap edildiğini belirtti. Şimşek, ''Bu da spora verilen önemi gösteriyor'' dedi.





Stadyumda gladyatör dövüşlerinin yapıldığını, bu mücadeleler sırasında gladyatörlerin sadece birbirleriyle dövüşmediklerini, aynı zamanda vahşi hayvanlara karşı da savaşlar verdiklerine işaret eden Şimşek, kazılar sırasında bulunan kabartmalar ışığında, Laodikya Stadyumu'nun bugün İspanya ile özdeşleşmiş boğa güreşlerine benzer mücadelelere de sahne olduğunun ortaya çıktığını bildirdi.





Şimşek, kabartmalarda, gladyatörlerin ''hörgüçlü boğalar'' ile yaptıkları birçok mücadelenin resmedildiğini belirterek, şunları kaydetti:





''Burada, İspanya'da geleneksel hale gelen boğa güreşlerine benzer gösteriler yapılmış. Yapılan mücadeleler, stadyumdaki mermerlere kabartma heykeller olarak yansımış. Hörgüçlü boğalarla yapılan mücadeleler o kadar fazla ki kabartmalardaki hörgüçlü boğalar, bunun vazgeçilmez olduğunu gösteriyor''





Laodikya'da başarılı dövüşçülerin heykellerinin de dikildiğini dile getiren Şimşek, yeni mücadeleye başlayacak sporcuların hırslarını kamçılamak için görünen yerlere dikilen bu heykellerde, gladyatörlerin yetiştirildiği bir okuldan da bahsedildiğini, ileriki dönemde bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabileceklerini sözlerine ekledi.





