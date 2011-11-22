-Anadolubank'tan ilk 3 ay ödemesiz bedelli askerlik kredisi İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - Anadolubank, bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen asker adaylarına ilk 3 ay ödemesiz bedelli askerlik kredisi veriyor. Anadolubank'tan yapılan açıklamaya göre, Anadolubank bedelli askerlik kredisini 60 aya varan vadelerde aylık yüzde 1,44 faiz oranı ile ihtiyaç sahiplerine sunuyor. Bedelli askerlik kredisi başvurusunda bulunacaklar için 3 ay ödemesiz ve daha düşük taksitlerle başlayan ödeme planı alternatifleri de bulunuyor. (FM-FAN)