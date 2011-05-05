Anadolu Yürüyüşü'nün yarınki durağı Loç Vadisi



T24- Doğaya ve canlı yaşama zarar veren tüm yatırımların durdurulması için ''Anadolu'yu vermeyeceğiz'' sloganıyla yürüyüşe başlayan çevrecilerin yarınki durağı Kastamonu'da HES tehlikesiyle karşı karşıya olan Loç Vadisi.









Loç Vadisi'nde yapılması planlanan projeye göre, vadideki akarsuyun çeşitli yerlerine 20 megavatlık enerji üreten hidroelektrik santraller kurulacak. Projenin ihalesini Ümran Boru ve iştiraki Orya Enerji aldı.

Kastamonu'daki Loç Vadisi, Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin birlikte görüldüğü ender yerlerden. Loç Vadisini Koruma Platformu şirketlerin ağaçları kesmeye başladığını, köylülerin topraklarına el koymaya çalıştığını söylüyor.

Loç Vadisi Koruma Platformu aktivisti olan Zafer Keçin'in Bianet'in röportajda Keçin, "Loç Vadisi'ndeki Devrekâni çayı Valla Kanyonu boyunca yedi, sekiz kilometre akar. Planlanan Hidroelektrik Santral (HES) projelerine göre bu akan su, yedi sekiz kilometrelik borularla tünele aktarılacak; şirket, 425 bin metrekarelik bir gölet oluşturacak. Dolayısıyla vadide su kalmayacak. Geriye 1,2 metreküplük su bırakılacağı söyleniyor, dalga geçer gibi. O su kime yetsin? Ancak taşların arasında kaybolup gider" dedi.

Doğa Derneği Başkanı Güven Eken'in www.locvadisi.com adresinde yer alan yazısı şöyle:

"Loç Vadisi'ne sadece bir kere gidilir. Bir daha dönülemez. İnsanın eti

kemiği Loç'tan ayrılsa bile canı orada kalır. Loç'a gidene kadar bunun

sadece İstanbul'da yaşayan Loçlu arkadaşlarımız için geçerli olduğunu

sanıyordum. Ancak oraya gidince ben de Loç'a gidip oradan dönemeyenler

arasına karıştım.

UğurGürsoy, Loç'da doğmasa da tüm kalbiyle kendini Loç'a adamış gerçek

bir doğa insanı. Uğur'un çok sevdiği Lada Niva cipiyle kayın ormanının

arasından önümüzü hemen hiç görmeden ilerliyoruz. Direksiyondaki Uğur

yolun sonuna geldiğimizde "Birazdan herşeyi anlayacaksınız. Loçlular

bile Loç'u buradan gözüktüğü kadar iyi bilmezler. Loç'u tanımak

istiyorsan önce buraya gelmelisin" diyor. Kayın ormanı bittiğinde bizi

küçük bir düzlük ve onun önünde ahşap bir balkon karşılıyor. Önce

balkonun basit bir çardak işlevi gördüğünü sanıyoruz. Ama yaklaştıkça

Uğur'un ne demek istediğini ve bizi nereye getirdiğini daha iyi

anlıyorsuz. Mükemmel bir özenle uçurumun tam kalbine kazınmış ahşap

balkon, sizi Loçun muhteşem manzarasıyla buluşturuyor. Elleriniz

trabzanlara sımsıkı tutunurken yüzünüz karşıda yükselen Valla

Kanyonu'na bakıyor. Kanyonu bir sanatçı ustalığıyla işleyen Devrekâni

çayı Valla'nın arasından yüzlerce metrelik yarlar oluşturarak Loç

düzlüğüne akıyor. Devrekâni çayı Loç'a ulaştığında kanyonun içindeki

asi ve sert akışını bir yana bırakarak durulmaya, taşmaya ve

çevresindeki dört köye hayat vermeye başlıyor. İşte burası, Sarıyazma

isyanının başladığı Loç vadisi.

Uğur'un balkonundan manzarıyı izlerken Karadeniz'in en görkemli

kireçtaşı vadisini yakından tanıyoruz. Kireçtaşı kayalıkları

genellikle Akdeniz ve Ege'ye özgü oluşumlar ve Karadeniz'de ise bu

kayaçlara çok az rastlanıyor. Küre dağları geniş kireçtaşı

kayalıklarından oluşması nedeniyle Karadeniz'deki diğer tüm dağlardan

hemen ayrılıyor.

Burada, Devrekâni çayı'nın Anadolu'daki en benzersiz akarsu

sistemlerinden biri olduğunu anlıyoruz. Nispeten küçük bir akarsu

olmasına rağmen birbiri ardına uzanan beş büyük kanyon sistemi ve bu

kanyonlar arasında oluşan düzlükler, akarsu güzergahının muazzam bir

canlı zenginliğine sahip olmasına neden oluyor. Kanyonları oluşturan

kireçtaşı kayalıklarında sayısız nadir bitki ve kuş türü yaşarken

nehrin düzleştiği ve yavaşladığı Loç gibi bölgelerde pek çok balık ve

başka akarsu canlısı çoğalma imkanı buluyor. Bu düzen, birbiri ardına

sıralanmış beş kanyon ve ardında uzanan düzlükler içinde her seferinde

tekrar ediyor. Yani Devrekâni çayı yatağı üzerinde kendi kendini beş

kez yeniden yaratıyor. Türkiye'deki pek çok akarsuda bu özelliği

görmek mümkün değil.

Loç'un evrensel değeri yalnızca Devrekâni çayının çok özel fiziki

yapısından kaynaklanmıyor. Vadinin başka bir ilginç tarafı bir yüzünün

Akdeniz, öteki yüzününse Karadeniz özelliği taşıması. Bu tip vadilere

yeyüzünde çok az rastlanıyor. Vadinin güneye bakan yamaçlarında

Akdeniz bitki örtüsüne özgü sandal ağaçlarından oluşan eşsiz ormanlar

uzanırken kuzey yamaçlarında Karadeniz'in nemli kayın ve göknar

ormanları göze çarpıyor. Böyle bir yapının oluşması Loç Vadisi'nin

yüzbinlerce yıllık bir doğa anıtı olmasından kaynaklanıyor. Buzul

dönemleri arasındaki ısınma dönemlerinde Karadeniz bölgesine kadar

ulaşan sandal ağacı gibi Akdeniz kökenli canlılar, Loç'un sahip olduğu

kısmi Akdeniz iklimi nedeniyle bugün hâlâ daha bu bölgede yaşamaya

devam ediyor. Başka bir değişle Loç binlerce yıllık doğal süreçlerin

kayıt defterini tutuyor.

Vadinin akarsu kısmı ise bir başka benzersiz bitki örtüsüne ev

sahipliği yapıyor. Burada çayın taşkın alanında çınar ağaçları ve sarı

çamlar benzersiz bir karışım oluşturarak vadinin evrensel değerine

değer katıyor. Ilıman bölgelerin ağacı olan çınar ile soğuk iklimlerin

ağacı olan sarı çamın yanayana büyüdüğü ikinci bir coğrafya dünyada

var mı bilemiyorum.

Vadinin eşsiz doğal zenginliği burada yaşayan insanların karakterine

de yansımış. Loç'ta doğup büyümüş Zafer Keçin vadiyi anlatırken

şunları söylüyor: "Bu dere burada yaşayan insanları birbirine bağlayan

yegâne güç. Biz birbirimizi bu derenin kıyısında tanıyoruz. Burada

birlikte yüzüyoruz ve en güzel anlarımızı bu derenin kıyısında

paylaşıyoruz. Bu dere olmazsa biz de yokuz." Zafer Keçin'in

sözlerindeki tarifi zor doğa bilgisi, burada yaşayan hemen herkesin

kültürüne ve dünya görüşüne sinmiş durumda. Burada yaşayan insanlar

doğanın kendi varoluşlarının en temel nedeni ve bu vadinin buradaki

kültürün ortak kökü olduğunu çok iyi biliyorlar. Bu nedenle, de son

zamanlarda pek çok vadinin başına geldiği gibi bu vadide de ortaya

çıkan HES tehdidine karşı büyük bir mücadele yürütüyorlar.

Vadide çok yakın zamana kadar binlerce yıllık yaşam kültürü kendi

ahengi içinde devam etmekteyken bölgede bir hidroelektrik santral

(HES) yapılacağı duyulduğunda her şey bir anda değişiyor. Hem

İstanbul'da hem de burada yaşayan Loçlular vadilerinde HES yapılmaması

için büyük bir direnişe başlıyor. Yapılmak istenen HES, Valla

kanyonundan Loç'a akan Devrekâni çayını önce 35 metre yüksekliğinde

bir baraj duvarı ile kesiyor, sonra da buradan alınan suyu

kilometrelerce uzunlukta bir tünele hapsederek elektrik üretmeyi

amaçlıyor. Loç'a ve Loçlulara ise deredeki suyun yalnızca yüzde 10'u

"can suyu" olarak veriliyor. Loçlulara göre bu durum hem derenin hem

de kendi kültürlerinin ölümü anlamına geliyor.

"Efendim, bakın, buradaki barajın yüzde 10'luk bir can suyu vereceği

söyleniyor. Demek ki ortada canı alınan bir şey var. Buraya bu HES

yapılırsa bölgedeki doğal yaşamın, buradaki eşsiz sucul ekosistemin

tümüyle yok olmasından endişe ediyoruz. Bilirkişilerin bu konuları

dikkate almasını talep ediyoruz." Yakup Okumuşoğlu, Loç vadisini

korumak için yürütülen davanın avukatlığını yürütüyor ve vadiyi buraya

gelen keşif heyetinin başındaki hakime bu sözlerle savunuyor.

Okumuşoğlu, Türkiye'deki pek çok derede başardığı gibi bu davayla

bölgedeki HES projesinin yürütülmesinin durdurulmasını talep ediyor.

Bir yandan yargıcın başkanlığında ve Yakup Okumuşoğlu'nun

açıklmalarıyla bilirkişi keşifi sürerken, diğer yandan vadinin

sakinleri olan bitenleri merakla izliyor. Bölge halkının çoğu HES'e

karşı olmasına rağmen bir grup insan projeyi destekliyor. Bölge

sakinlerinden Hüseyin Amca "Şirket geldi halka iş, çocuklarına burs ve

köye zenginlik vaad etti. Üçümüzü beşimizi ötekilerden koparıp köyü

parçaladılar. Önceleri iki yüzden çok adam baraja karşı davacı

olmuştu. Sonra şirketin baskısıyla bir grup vatandaş azınlık da olsa

davasını geri çekti. Önce bizi parçaladılar sonra da dereyi parçalamak

istiyorlar. Ama bunu asla başaramayacaklar" diyor.

Bugün Türkiye'deki bin 700'den çok arkadaşı gibi Devrekâni çayı

üzerindeki Loç vadisi de HES'lerin tehdidi altında vadide binlerce

yıldır süren uyum bugün artık yerini korkuya, endişeye ve mücadeleye

bırakmış durumda. Üstelik Loç Türkiye'nin en büyük milli parklarından

Küre Dağları Milli Parkı'nın tampon bölgesi sınırları içerisinde yer

alıyor. Üstelik, Devrekâni çayı Havzası Küre Dağları Milli Parkı'nın

önemli bir kısmını oluşturuyor. Ne tuhaf ki, burayı milli park ilan

eden de HES ve baraj yaparak vadiyi yok etmek isteyen de aynı kurum:

Türkiye'nin Çevre ve Orman Bakanlığı.

Loç vadisi benzersiz bir vadi olsa da burada oynanan HES oyunu

Türkiye'nin diğer tüm vadilerindeki oyunla aynı. Vadinin gerçek

sahipleri Loçlular, bu oyunu bozmak ve Loç'u sonsuza kadar yaşatmak

için var güçleriyle çalışıyor. Sarıyazma İsyanı adını verdikleri

kampanyaları, hiç şüphesiz Loç'dan Türkiye'nin diğer tüm köşelerine

hızla yayılacak ve buradaki HES oyununun seyrini değiştirecek.

Nereden mi biliyorum?

Loçlu arkadaşlarımızın göz bebeklerindeki yaşam sevincinden. O sevinç

sürdükçe, vadideki su da akmaya devam edecek. Günü geldiğinde, HES

şirketi gidecek. Sarıyazmalılar, vadilerinde özgürce yaşamaya devam

edecek."