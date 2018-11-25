ANADOLU YAKASININ EN BÜYÜK KİTAP FUARI AÇILDI

İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Çekmeköy’de 150 yayınevinin katıldığı Kitap Fuarı\'nın açılışı gerçekleştirildi. Fuarda 75 yazar imza günleri yaparak okuyucularla buluşacak. ‘Önce Oku’ sloganı ile açılan kitap fuarının açılışına Gazeteci - Yazar Nedim Şener de katıldı. Kitap fuarında gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken 70 yaşında bir vatandaşın gençlerin mutlaka kitap sevgisinin aşılanması için biz büyüklere de büyük görevler düşmekte olduğunu belirtti.

Gazeteci-Yazar Nedim Şener, “Benim için hayatımda bir ilk, Çekmeköy için de bir ilk. İlk kez kapsamlı büyük bir kitap fuarı düzenliyor. Ben, imza günü için buraya gelmiştim ama açılışı benim ile yapmayı teklif ettiler\" dedi.

Kitap Fuarı, 2 Aralık Pazar gününe kadar sürecek.

Görüntü Dökümü:

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-Kitap fuarının açılışından görüntü

-Açılışa katılanların gorüntüsü

-Stantlardan görüntüler

-Detaylar