Anadolu Yakası'nda yarın ve pazar günü elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde yarın ve pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Anadolu Yakası Elektrik ve Dağıtım A.Ş'den (AYEDAŞ) yapılan açıklamada, Tuzla İçmeler ve Kartal işletme müdürlükleri bünyesindeki trafo merkezlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

Çalışma kapsamında Tuzla'da yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Aydınlı Mahallesi Bahar Caddesi ve bu caddeye bağlı sokaklar, Sakatat, Orcan, Borsa, İzmer firmaları ile Kesik Et Deposu'na elektrik verilemeyecek. Aynı gün, 07.00-08.00 saatleri arasında Vitra, Gülkar, Arçelik, Fiskobirlik, Nexans, Knorr, ÇBS ve Sedaş'a, 09.00-15.00 saatleri arasında ise Mimar Sinan Mahallesi Şekerpınar Caddesi'ne bağlı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

Kartal'da 25 Ekim Pazar günü 07.00-13.00 saatleri arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası, Çelik Motor, Adel Kalem, Efes Anadolu Grubu, Akademi Ofset Matbaacılık, belediye garajı, Esentepe Mahallesi, İnönü Caddesi, Kocatepe Caddesi civarı, Verim, Kartal Oto, Tahsin Kaya sanayi siteleri, Gebzeliler Mermer, ABB Esaş Fabrikası, Milangaz Caddesi, Soylu İlaç, Set Beton, Aysa Tekstil, Metro Şantiyesi'ne elektrik verilemeyecek. Adliye Sarayı inşaatı ve Kızılay inşaatı şantiyesinde ise aynı gün 07.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.