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Anadolu yakasına ‘sürücüsüz’ metro geliyor

Metroda yine bir ilk olarak 'peron kapı' sistemi kullanılacak

09 Şubat 2016 20:33

2016 yılının sonunda hizmete girmesi planlanan Üsküdar–Ümraniye-Sancaktepe-Çekmeköy metro hattı, Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı olacak. Anadolu yakasının ikinci metrosu olacak hatta yine bir ilk olacak olan ‘peron Kapı’ sistemi kullanılacak. 

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Hamza Özdemir’in haberine göre, Sürücü kabini olmayacağı için yolcular en önde tünelleri izleyerek seyahat edebilecek. Vagonlardaki olağan duruma karşı istasyon yönetimi vagonların içini kameralarla gözetleyecek.

Metronun sürücüsüz hizmet vereceği hatta vatandaşların güvenliği için de “Peron Kapı” sistemi kullanılacak.Yeni metro hattıyla birlikte vagonlara biniş sisteminde de değişikliğe gidiliyor. Vatandaşların güvenliği için vagona binmek isteyen vatandaşlar vagonun önüne yerleştirilecek olan 'Peron Kapı'dan giriş yapacak.

Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe metro hattıyla bağlantılı olacak ulaşım sistemleri de şöyle;

-Üsküdar istasyonunda Marmaray hattıyla Avrupa yakasına

-Altunizade istasyonunda yapımı planlanan teleferik hattı ve mevcut metrobüs hattına,

-Çarşı istasyonunda Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattına

-Dudullu istasyonunda ise Dudullu-Bostancı metro hattıyla bağlantı sağlanmış olacak.

Ayrıca Çekmeköy istasyonu sonrasında hat Sultanbeyli’ye uzatılacak.

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