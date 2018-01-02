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Anadolu Yakası metro projesi ihalesi iptal edildi

Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin bedeli 1,6 milyar lira

02 Ocak 2018 18:45

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun yer aldığı ortak girişimin, 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiği açıklandı.

Alsim Alarko'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu ortak girişim 2017 Nisan ayında imzaladığı sözleşme ile "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt etmiş; sözleşme bedeli KDV hariç 1.6 milyar lira olarak duyurulmuştu.

Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu ihalenin iptal edildiğinin işveren idare tarafından bildirildiği belirtildi.

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