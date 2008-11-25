Anadolu Üniversitesi'nin kente katkısı

Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir'e yılda 1 milyar YTL'lik ekonomik katkı sağladığı açıklandı.



Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, kent halkının Anadolu Üniversitesi ile gurur duyduğunu söyledi.



Eskişehir Anadolu Üniversisi'nde Doç. Dr. Deniz Taşçı başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Emre Gökalp, Yrd. Doç. Dr. Evrim Genç Kumtepe, Yrd. Doç. Dr. A. Tolga Kumtepe, Yrd. Doç. Dr. Elif Toprak, Yrd. Doç. Dr. B. Tuğberk Tosunoğlu ve araştırma görevlisi Arda Sürmeli tarafından yapılan ‘Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir'e Etkileri ve Şehrin Üniversiteyi Algılayışı’ konulu araştırma tamamlandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Senato Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Rektör Sürmeli, 1958 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi'nin bölge halkı ve kurumları için önemini, yaptıkları bilimsel araştırma ile ortaya koyduklarını söyledi. Üniversitelerinin Eskişehir'e yıllık 1 milyar YTL ekonomik katkı sağladığını kaydeden Prof. Dr. Fevzi Sürmeli şöyle devam etti:



“2007 yılında Anadolu Üniversitesi'nin personeline yaptığı net ödemelerin mal, hizmet, sermaye ve transfer harcamalarının Eskişehir ekonomisine doğrudan etkileri yaklaşık 188.3 milyon YTL, öğrenci ve ziyaretçi harcamaları gibi dolaylı etkileri 254.3 milyon YTL ve çarpan etkisiyle oluşan uyarılmış etki de 563.7 milyon YTL'dir. Bu rakamlar toplandığında, Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir ekonomisine 2007 yılı için toplam katkısı 1 milyar YTL'nin üzerindedir. İstatistiki verilere göre 2007 yılında Eskişehir'in ulaştığı toplam ihracat rakamının yaklaşık 661.7 milyon YTL olduğu düşünüldüğünde üniversitemizin kente olan katkısının büyüklüğü daha iyi anlaşılabilir. Çarpan etkisi sonucunda üniversite tarafından harcanan 1 YTL, Eskişehir ekonomisinde yaklaşık olarak 5.24 YTL gelir ve 4.15 YTL harcanabilir gelir yaratmaktadır. Dolayısıyla üniversite kaynaklı harcanan 1 YTL'nin devlete yaklaşık olarak 1.09 YTL vergi geliri yarattığı söylenebilir. Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir ekonomisine bir diğer önemli katkısı da yarattığı istihdamdır. Üniversite, 2007 yılında kampüslerinde 4 bin 776 kişiye doğrudan istihdam sağlamıştır. Ayrıca üniversite havaalanı ve üniversitenin mal, hizmet ve sermaye giderlerinin etkisiyle de 2 bin 163 kişiye dolaylı olarak istihdam sağlamıştır. Böylece, Eskişehir’de toplam 6 bin 939 kişiye istihdam imkanı yaratmıştır.”



Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir'e bilgi temelli ekonomik etkilerinin bulunduğuna anlatan Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli şunları söyledi:“Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen araştırma, proje, inivasyon ve teknoloji transferi gibi faaliyetler, üniversitenin Eskişehir’e bilgi temelli ekonomik etkilerini oluşturmakta ve Eskişehir çevresindeki işletmelere büyük bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. 2007 yılında üniversite bünyesinde 64.4 milyon YTL mali destek ayrılarak yürütülen 240 projenin, ülkemizi ve dünyayı yakından ilgilendiren eğitim, işletme-ekonomi, küçük ve orta boy işletmeler, nanoteknoloji, yenilebilir enerji, atık yönetimi, tasarım, gıda ve arkeoloji gibi konularda olduğu kadar, Eskişehir ve çevresini yakından ilgilendiren boraks, mermer, seramik, havacılık, atık su, Porsuk çayı, termal enerji ve Frig gibi konularda yoğunlaştığı görülmektedir. Anadolu Üniversitesi, 3’ü uzaktan eğitim, 9’u örgün eğitim sunan 12 fakülte, 6 yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 3 meslek yüksekokulu, 9 enstitü ve 36 araştırma uygulama merkezi ve birimiyle öğrencilerine zengin bir çeşitlilikte önlisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitim-öğretim imkanı sunmaktadır.”



Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, yaptıkları araştırmada Eskişehir halkının Anadolu Üniversitesi'yle gurur duyduğunun da ortaya çıktığını söyledi ve şöyle dedi:“Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehirli gençlerin büyük şehirlere gitmesine gerek kalmadan nitelikli ve ekonomik bir yüksek öğrenim olanağı sunduğu görüşleri yüzde 93 oranlarında kabul görmüştür. Şehir anketinin uygulandığı Eskişehir halkının yüzde 97’si, Anadolu Üniversitesi’nin yaşadıkları şehirde bulunmasından gurur duyduklarını belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 94’ünün Anadolu Üniversitesi’nin Eskişehir’in sosyo-kültürel yaşamına çok büyük katkıda bulunduğu konusunda düşünce birliği içinde olduğu görülmüştür. Anadolu Üniversitesi’nin ayda ortalama 55 etkinlik düzenlemesi ve bu etkinlikleri ayda yaklaşık 28 bin kişinin izlemesi de bu görüşü desteklemektedir. Şehir halkının yüzde 92’si Eskişehir’in çağdaş, modern ve hoşgörülü bir şehir olmasında Anadolu Üniversitesi’nin önemli bir katkısı olduğu görüşüne katılmaktadır. Ayrıca yerel sektör temsilcilerinin yaklaşık yüzde 80’i Anadolu Üniversitesi’nin, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan gücünü sağladığını düşünmektedir. Anadolu Üniversitesi, üniversite-şehir etkileşimini önemsemekte ve şehirle bütünleşmeyi bölgesel kalkınma için bir gereklilik olarak görmektedir

