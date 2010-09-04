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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE PATLAMA ESKİŞEHİR (A.A)

04 Eylül 2010 16:41

-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE PATLAMA ESKİŞEHİR (A.A) - 04.09.2010 - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi'ndeki bir laboratuvarda meydana gelen patlama paniğe neden oldu. AÜ Fen Fakültesi'nin 3. katından bulunun Kimya Bölümü'ndeki bir laboratuvarda patlama meydana geldi. Patlama üzerine laboratuvarda yangın çıktı.  Fakültede bulanan öğretim görevlileri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri de kısa sürede patlamanın olduğu laboratuvara geldi.  Laboratuvarda yapılan incelemede, maddi hasara yol açan patlamaya kısa devre yapan buzdolabının sebep olduğu bildirildi. 

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