-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET SEVİNCİ ESKİŞEHİR (A.A) - 05.06.2011 - Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2010-2011 öğretim yılı mezuniyet töreni, Atatürk Stadı'nda yapıldı. Tören, AÜ Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, akademisyenler ve bölüm birincilerinin Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Prof. Dr. Aydın ve beraberindekiler, buradan Atatürk Stadı'na yürüdü. Prof. Dr. Aydın, akademisyenler ve öğrenciler, daha sonra stadı dolduran yaklaşık 20 bin kişiyi selamladı. Prof. Dr. Aydın, yaklaşık 4 bin öğrencinin mezun olduğu törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en değerli kaynağının insanı olduğunu belirterek, eğitimin insanın gücünü hayata geçiren en önemli araç olduğunu kaydetti. AÜ'nün dünyanın önemli üniversitelerinden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, şöyle konuştu: ''Araştırma geliştirmeden, daha nitelikli öğrenme ve araç ortamlarına, her yaştan, her kesimden insanımıza bilginin gücünü taşıyoruz. 50 yılı aşan tarihimizde Türkiye'nin sorunlarına yönelik evrensel çözümler ürettik. Üretmeye de devam ediyoruz. Sevgili öğrenciler, dünyanın mega üniversitelerinden birisinden mezun oluyorsunuz. Bilgi çağının gerektirdiği yenilikleri sürekli izlemeniz kişisel gelişiminizi güçlendirmeniz gerekecek. Bizler AÜ olarak mezunlarımızı bu konuda destekleyecek proje ve programları geliştiriyoruz. Tüm mezunlarımızı ve onların değerli ailelerini bu mutlu mezuniyet vesilesiyle kutluyorum.'' Törende AÜ'den 16 yıl önce mezun olan ATV Ana Haber spikeri Cem Öğretir de eski mezunlar adına bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları verildi. AÜ Açıköğretim Fakültesinden mezun olan 70 yaşındaki Göksel Can ile AÜ Çocuk Üniversitesi'nden mezun olan 10 yaşındaki Mehmet Güney'e de diplomaları verildi. Törende AÜ Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Elmacık köyünde çobanlık yapan Celal Baran (21) da diplomasını aldı. Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İki gün öncesine kadar çobanlık yapıyordum. Şu an çok mutluyum. İnşallah ikinci üniversiteyi de bitireceğim'' dedi. Törene, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Nurettin Yücel, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fazıl Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, sanatçı Kıraç'ın verdiği konserin ardından havai fişek gösterisiyle sona erdi.