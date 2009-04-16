Anadolu Üniversitesi'nde Film Festivali başlıyor

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Eskişehir Film Festivali 1–11 Mayıs tarihlerinde 11. kez Eskişehirli sinemaseverler ile buluşacak.



Bu yıl 11.’si düzenlenen “Uluslararası Eskişehir Film Festivali” Türkiye’deki uluslararası film festivalleri içinde üniversite kimliğini taşıyan tek festival olma özelliğine sahip. Festival bu kez ilk defa Anadolu Üniversitesi mezunu yönetmenlerin filmlerine ev sahipliği yapacak.



'En iyiler' ödül alacak



‘Sinema Kültürüne Katkı Ödülleri’ adı altında açılan yarışmada ‘’En İyi Sinema Kitabı’’, En İyi Sinema Makalesi’’ ve ‘’Televizyonda Yayınlanan En İyi Sinema Programı’’ödüllendirilecek.





Yarışmanın seçici kurul üyeleri, Prof.Dr. Merih Zıllıoğlu(Galatasaray Üniv.), Yard.Doç.Dr.Hakan Savaş(Anadolu Üniv.), Yönetmen Handan İpekçi, Sinema Yazarı Sevin Okyay, Sinema Yazarı Ali Ulvi Uyanık.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’nin desteği ile Anadolu Üniversitesi Sinema Kültürünü Geliştirme Birimi ve öğrencilerin gönüllü çabalarıyla düzenlenen festival, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’da Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu’da yapılacak açılış töreniyle başlayacak. 11. Uluslararası Eskişehir Film Festivali’nin bu yılki onur konukları, Ekrem Bora ile Nebahat Çehre olacak ve kendilerine ‘’Onur Ödülleri’’ verilecek.



'Sinemaya Emek' ödülü Necip Sarıcı'ya takdim edilecek



Festivalin ‘Sinemaya Emek’ ödülünün bu yılki sahibi ise Yeşilçam emektarı Yapımcı Necip Sarıcı. Festivalin açılış filmi, Amerikalı yönetmen Courtney Hunt’ın, Sundance Film Festivali başta olmak üzere pek çok festivalden ödül kazanmış filmi ‘Frozen River (Donmuş Irmak)’ olacak.



Festival programında Dünya Sinemasının Genç Yıldızları, Sinema Tarihinin Unutulmazları, Türk Sineması, Dünya Festivallerinden, Geceyarısı Sineması, Hayatımız Belgesel ve Canlandırma Sineması, Kısa Filmler başlıklarında toplam 102 kısa ve uzun metrajlı film sinemaseverler ile buluşacak.



Eskişehir’de her yıl Mayıs ayında film festivalinin zamanının geldiğini bilen ve merakla bekleyen bir kitle olduğunu söyleyen Güçhan, “Sadece Eskişehir’den değil öteki kentlerden de festivalimize gelmek istediğini bildirenler var ve onları da ağırlıyoruz. Biz ustaların gençlerle deneyimlerini paylaştığı atölye çalışmaları düzenlemeyi festivalin çok önemli bir misyonu olarak görüyoruz. Bu çalışmaların kendi filmini yapmak isteyen genç yetenekler için teşvik edici olacağına inanıyoruz. Bu açıdan da festival adeta bir sinema okulu gibi işlev görüyor.





Onur konukları



Yeşilçam’ın önde gelen isimlerinden Ekrem Bora ve Nebahat Çehre bu yıl festivalin onur konukları olarak Anadolu Üniversitesi’nde ağırlanacak.

Festivalin ‘Sinemaya Emek’ ödülünün bu yılki sahibi ise bir Yeşilçam emektarı olan Lale Film şirketi ile sinemaya hizmet eden sinema birikimini ve kendi olanaklarını özellikle sinema oklu öğrencilerine her zaman açan ve destekleyen Yapımcı Necip Sarıcı olacak.





