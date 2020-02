Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı: FETÖ, bir neslimizi mahvetti

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, konuk olduğu üniversitenin radyo programında, \"Öğrencilerimiz her koşulda hür ve iradeli olsunlar. Geçtiğimiz yıllarda mücadele etmek zorunda kaldığımız Fetullahçı Terör Örgütü, bizim bir neslimizi mahvetti. Bunu gördüğümüz için öğrencilerimize benim öncelikli tavsiyem, kendi hür iradeleriyle bağımsız olmalarıdır\" dedi.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi bünyesinde yayın yapan Radyo A\'da sunuculuğunu Dr. Öğretim Üyesi Güzin Kıyık Kıcır\'ın üstlendiği \'Misafir Odası\' adlı programın konuğu oldu. Anadolu Üniversitesi\'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Çomaklı, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Anadolu Üniversitesi\'nin ileriye yönelik projelerini anlatan Rektör Çomaklı şöyle konuştu:

\"Üniversitemiz, eğitim-öğretim alanında gerekli teknolojik altyapıya ve bilgi birikimine sahip. Bizim de hedefimiz bu birikimlerden yararlanarak üniversitemizi daha ileriye taşımak. Üniversitemiz zaten ulusal alandaki tanınırlığının yanında açıköğretim sistemimiz sayesinde uluslararası arenada da biliniyor. Amacımız uluslararası projeler sayesinde bu tanınırlığının sınırlarını daha da genişletmek. Bu noktada elbette üniversite-sektör iş birlikleri de oldukça önem taşıyor. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz projelerle öğrencilerimizi, sektör temsilcileriyle bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Hâlihazırda zaten üniversitemizin, sektörle iş birliği içerisinde sürdürdüğü pek çok çalışma bulunuyor, biz bu çalışmaların sayısını artırarak daha da canlı hale getirmeye yönelik planlamalar yapıyoruz. Umarım çok yakında bu planlarımız doğrultusunda güzel ve verimli projelere imza atacağız.\"

\'YANLIŞ YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİN\'

Öğrencilerin her koşulda hür ve iradeli olmaları gerektiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, şunları kaydetti:

\"Geçtiğimiz yıllarda mücadele etmek zorunda kaldığımız Fetullahçı Terör Örgütü, bizim bir neslimizi mahvetti. Bunu gördüğümüz için öğrencilerimize benim öncelikli tavsiyem, kendi hür iradeleriyle bağımsız olmalarıdır. Biz hürriyeti seven bir milletiz, bu sebeple hürriyeti seven bir milletin çocukları olarak kimseye tâbi olmasınlar. İşte bu tarz sıkıntılar başta olmak üzere öğrencilerimiz her türlü problemlerinde bizlere gönül rahatlığıyla gelebilirler. Bir diğer konu ise öğrencilerimiz hiçbir zaman yanlış yapmaktan çekinmemeli, her zaman aileleriyle ve öğretmenleriyle irtibatta olmalı, yanlış yaptığını düşündüğü anda da ailesiyle mutlaka bu durumu paylaşmalıdır. Herkes mutlaka yanlış yapabilir, sıkıntıya düşebilir. Dolayısıyla yapılan yanlışları düzeltmek ve aileden, öğretmenden yardım istemek utanılacak bir şey değildir. Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz aldığı eğitimle beraber entelektüel bilgi birikimine de sahip olmalılar ve her görüşü okumalılar. Son olarak öğrencilerimiz milli değerlerine sahip çıkan, öncelikli olarak kendi değerlerinde yükselmeyi bilen bireyler olmalılar, geçmişte değer yaratan büyüklerimizi örnek almalılar, başka millete özenmemeli ama onların hakkında tüm bilgileri okumalı, öğrenmeli, görmeliler.\"



