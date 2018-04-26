T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anadolu Üniversitesi önünde 'bölünme' protestosu

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de bir grup öğrenci Anadolu Üniversitesi önünde toplanarak, üniversitenin bölünme kararına tepki gösterdi

26 Nisan 2018 18:40

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir grup öğrenci Anadolu Üniversitesi önünde toplanarak, üniversitenin bölünme kararına tepki gösterdi.
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Cumhuriyet Kapısı önünde toplanan bir grup öğrenci, \'Bölerek üniversiteye saldıranları gençlik birleşerek durduracak\' yazılı pankart açtı. Öğrenciler adına konuşan Doğancan Aras, Anadolu Üniversitesi\'nin bölünmesini istemediklerini belirterek şunları söyledi:
\"Dördü vakıf, 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan ve 16 üniversitenin de bölünmesini içeren yasa tasarısı komisyonda kabul edildi. Bunların içerisinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi de yer alıyor. Tasarıya göre üniversiteden bölümler, fakülteler alınıp \'Eskişehir Teknik Üniversitesi\'nin kurulması planlanıyor. Üniversite öğrencileri olarak bölmeye ve parçalamaya karşı üniversitelerimize sahip çıkıyor, tüm gençleri de üniversitelerimizin geleceği için sürdüreceğimiz bu mücadelede beraber olmaya çağırıyoruz.\"
Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan öğrenciler daha sonra dağıldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kemal ATLANHakan TÜRKTANESKİŞEHİRDHA ESKİŞEHİRAnadoluYunus Emre Kampüsü Cumhuriyet KapısıDoğancan Aras AnadoluBunlarınEskişehir AnadoluTasarıyaTeknikFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24