Anadolu Üniversitesi önünde 'bölünme' protestosu

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir grup öğrenci Anadolu Üniversitesi önünde toplanarak, üniversitenin bölünme kararına tepki gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Cumhuriyet Kapısı önünde toplanan bir grup öğrenci, \'Bölerek üniversiteye saldıranları gençlik birleşerek durduracak\' yazılı pankart açtı. Öğrenciler adına konuşan Doğancan Aras, Anadolu Üniversitesi\'nin bölünmesini istemediklerini belirterek şunları söyledi:

\"Dördü vakıf, 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan ve 16 üniversitenin de bölünmesini içeren yasa tasarısı komisyonda kabul edildi. Bunların içerisinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi de yer alıyor. Tasarıya göre üniversiteden bölümler, fakülteler alınıp \'Eskişehir Teknik Üniversitesi\'nin kurulması planlanıyor. Üniversite öğrencileri olarak bölmeye ve parçalamaya karşı üniversitelerimize sahip çıkıyor, tüm gençleri de üniversitelerimizin geleceği için sürdüreceğimiz bu mücadelede beraber olmaya çağırıyoruz.\"

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan öğrenciler daha sonra dağıldı.

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