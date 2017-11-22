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Sağlık

Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane'deki hastalar müzikle tedavi edilecek

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'deki Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne bağlı olarak hizmet veren Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane'de, Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı onaylı ilk 'Müzik Terapi Ünitesi' kuruldu

22 Kasım 2017 17:08

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'deki Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne bağlı olarak hizmet veren Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane\'de, Türkiye\'nin Sağlık Bakanlığı onaylı ilk \'Müzik Terapi Ünitesi\' kuruldu.
Müzik Terapi Ünitesi\'nin tanıtımı amacıyla Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi\'nde basın toplantısı düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof.Dr.Şükrü Torun kurulan ünite hakkında bilgi verdi. Rektör Prof.Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi için büyük önem taşıyan bir birimin açıldığını söyleyerek şöyle dedi:
\"Üniversitemiz; özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması ile ilgili uygulama birimlerine, eğitim-öğretim birimlerine sahip özel bir üniversite. Bu yönüyle yaklaşık 40 yıldır özel eğitim alanında eğitim-öğretim veren, araştırma, uygulama birimleri olan, DİLKOM\'u, Engelliler Araştırma Enstitüsü, İÇEM\'i gibi doğrudan topluma dokunan özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik uygulamalar yapan önemli bir kurum. Bugün burada aynı şekilde yine müzik terapi birimimizi açmış olmaktan, bunu duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Aslında ecdadımız yüzyıllar önce müzikle terapi konusunu uygulamış ve çeşitli uygulamalara imza atmış. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi\'miz bizim bu mekanda büyük Türk bilimlerinin, alimlerinin, bilim insanlarının dünya bilim hayatına yapmış oldukları katkıları sergiliyoruz bu mekanda. Farabi, İbn-i Sina gibi aynı zamanda müzikle terapi konusunda da önemli çalışmalar yapmış Türk makamlarının hangi derde deva olduğunu hangi hastalığa şifa olduğunu ifade etmişler. Hatta bundan 700 yıl önce İstanbul\'da, Bursa\'da, Kayseri\'de, Edirne\'de kurulan şifahanelerde asıl müzik terapi konusu, müzikle terapi konusu bu büyük bilim insanları tarafından uygulana gelmiş. Biz de aslında bunu modern tıbbın da imkanları çerçevesinde tamamlayacağı tıp kapsamında biraz da hocamızın vereceği bilgiler doğrultusunda bunu Sağlık Bakanlığı onaylı bir şekilde gündeme getirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konuda sertifika programlarımız, lisansüstü programlarımızı da açmayı hedefliyoruz. Bundan sonra bu birim aracılığıyla özellikle Türk musikisinin hastalara şifa olacak tarzda kullanılacağı tabii ki tıp çerçevesinde, tıbbi bilimsel veriler çerçevesinde kullanılacağını düşünüyoruz.\"
\'MÜZİKLE TEDAVİ BİN YIL ÖNCESİNE UZANIYOR\'
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof.Dr.Şükrü Torun da şöyle devam etti:
\"Bizim kültürümüzde 1000 yıldan daha fazla öncesine uzanıyor müzikle tedavinin, müzikle sağlığın birlikteliği. İbn-i Sina\'nın \'hastaya en iyi gelecek şeylerden birisi ona musiki dinletmek\' diye bir sözü var. Hangi makamın, ne zaman, kimlere, nasıl dinletileceği konusunda birçok yazı bulunmaktadır. Erken doğan çocuklarda solunum ritmi bozuk oluyor. Bunların düzeltilmesinde anne tarafından söylenen ninniden daha etkili müzik terapi girişimi olduğu gösterilmiş durumda. Yine büyük bir analize göre bağışıklık sistemi üzerinde müzik uygulamalarının stresi azaltmada çok önemli etkisi var. Çocuk acillerde uyumu sağlamak için gerekli girişimleri yapmada çocuğun direncini istenmedik reaksiyonlarını azaltmak için, hastaların hayata bağlanması noktasında müzikli terapi yine çok etkili olduğunu biliyoruz. Okuma-yazma becerisi edinme bozukluğu olanlarda uygulanma alanları var. Bütün bunları vurgulamak gerekir ki bir alternatif olarak değil tıbbi cerrahi uygulamalara alternatif olarak değil onları tamamlayan, onların etkisini yükselten süreci pekiştiren bir girişim olarak değerlendirmemiz gerekiyor.\"

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