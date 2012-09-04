Anadolu Üniversitesi karıştı, 38 gözaltı

Anadolu Üniversitesi'nde kayıt destek masası açmak isteyen öğrenci gruplarına polis müdahale etti. Aralarında Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı'nın da bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu binası girişinde izinsiz stant açan öğrenciler ile üniversitenin özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine, üniversiteye İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri çağrıldı.

Üniversiteye gelen polis, öğrencilere "dağılın" ihtarında bulundu.

Polisin bu ihtarına oturma eylemiyle karşılık veren ve aralarında Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı'nın da bulunduğu grup, polis ekiplerince çembere alındı.

Polis, daha sonra gruptakileri kelepçe takarak, çevik kuvvet minibüsüne bindirdi.

Gözaltına alınan 38 kişi, sağlık kontrolü için Eskişehir DevletHastanesi'ne götürüldü.

Daha önce 31 kişi gözaltına alınmıştı

AÜ Yunusemre kampüsünde rektörlük binası önünde hazırlık sınıfı mağduriyetine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, önceki gün oturma eylemi yapmıştı. Eyleme müdahale eden güvenlik güçleri 31 öğrenciyi gözaltına almıştı.