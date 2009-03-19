Anadolu Üniversitesi karıştı

Eskişehir'de öğrencilere gözaltı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunusemre Yerleşkesi'nde meydan gelen gerginlik sonrası gözaltına alınan arkadaşlarına destek vermek isteyen öğrenciler ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri Porsuk Bulvarı'nda toplandı.Basın açıklaması yapan grup daha sonra İki Eylül Caddesi'ni takip ederek, polis kontrolünde Valilik önüne geldi. İl Emniyet Müdürlüğü önüne gitmek isteyen grup, Vilayet Meydanı'nda polis tarafından durduruldu. Yaşanan olaylar nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Kıbrıs Şehitleri Caddesi trafiğe kapatıldı.Öğrenciler, polise arkadaşlarıyla görüşmek istediklerini bildirdi. Emniyet yetkilileri, gözaltına alınanlara hukuki bütün işlemlerin yapıldığını belirterek, grubun dağılmasını istedi.Yaklaşık bir saat Vilayet Meydanı'nda bekleyen öğrencilerin bulunduğu yere "Kahrolsun PKK" sloganları atarak gelen karşıt görüşteki bir grup, taşlı saldırıda bulunmak istedi. Polis, her iki gruba da müdahale ederek dağıttı.Öte yandan AÜ ve Valilik önünde meydana gelen olaylarda toplam 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.