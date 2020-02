Anadolu Üniversitesi kağıt krizi nedeniyle ders kitabı basamadı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kâğıt ve baskı maliyetlerindeki yükselmeden dolayı kitap basımını sonlandırdı. Üniversite, yeni öğretim yılında yüzbinlerce öğrenciden aldığı öğretim ücretinin içinde olan kitapları dağıtmazken, kitap isteyen öğrencileri de üniversitenin internet sitesinden satın almaya yönlendirdi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, dolar kurunun yükselmesiyle birlikte, kağıt maliyeti arttı, birçok kurum ve gazete basılı yayınlarının ücretini artırdı.

Son olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)’de yeni öğretim yılında öğrencilere kitap dağıtımı yapmadı.

AÖF yaptığı açıklamada, kâğıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencilerin korunması için kitapbasımını sonlandırdıklarını belirtti. Yönetim değişikliğine de atıfta bulunulan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

“Ülkemizde yeni yönetim sistemine geçişin beraberinde getirdiği ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri sebebiyle basılı malzemeler güncelliğini hızla yitirmektedir. Kâğıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencilerimizi korumak ve kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilerimize basılı kitap vermek yerine, Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak olan dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz kullanılacaktır. Hâlihazırda 275 TL olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 TL’nin üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225 TL’ye düşürülecektir.”

“Ben nasıl çalışacağım?”

Ankara Keçiören’de oturan Oktay Solak (62), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF)’nde İşletme Bölümü okuyor. AÖF’ün daha önce öğrenim üceretti içinden her öğrenciye kitap verildiğini, engelli ve yoksul öğrencilere de kitapları kargoyla gönderdiğini ama bunun da durdurulduğunu belirten Solak,“ Üniversite çatısı altında 1,5 milyon açıköğretim öğrencisi var. Anormal bir para kazanılıyor. Küçük bir miktarı engelli ve yoksul öğrencilerin kitaplarına aktarılmaz mı?” sordu. Herkesin bilgisayar ve internetinin olmayabileceğini söyleyen ve kitapların verilmemesini eleştiren Solak,“Benim ne bilgisayarım var, ne internetim. Ben nasıl çalışacağım? Kardeşimin Bilgisayarı var ama ama her gün çalışmaya gidemem ki. İşsizim, Belediye bana yardım etmezse aç kalırım. Her halde Ciner’in önünde kendimi yakarım” şeklinde tepki gösterdi.

Öğrenciler tepkili

Sosyal medyadan da öğrenciler, üniversitenin kendilerinden para aldıklarını ama kitapvermediklerini ifade ederek, “ Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencilerini mağdur ediyor ! Kayıt parası ödüyoruz kitap alamıyoruz kitapların her biri ayrı ücretli satılıyor, e öğrenme platformu üzerinden çalışılacak deniliyor fakat hiç bir platformu çalışmıyor” şeklinde tepki gösterdi. Kitapların temini ve konusunda da sorun yaşadıklarını da ifade eden öğrenciler tepkileri şu şekilde; “Anadolu Üniversitesi açıköğretim harçları indirmiş, ders kitabı vermiyor, isteyen tanesi 10 TL ye İnternetten alabilecekmiş. Yaw arkadaş ben kitabı elime almadan, koklayıp, altını çizmeden, üstüne not almadan çalışamam ki? Resmen işkence bu bana, iş çıkardılar başıma. Ayrıca sistemde her kitap basılı halde yok”

“Açıköğretimde işler çığrından çıkmış. Hem benden kayıt parası alıp kitapları extra ücretle satmak ne demek ya? Üstelik bütün kitaplarda yok. Telefon uygulamasında kitaplar yok. Evde bilgisayarım yok. Ben nereden ders çalışacağım şimdi?? ”

“Anadolu Üniversitesi’de tezgâha dahil mi?Burada 4.bölümü okumak üzere kayıt yaptırdım.Şimdiye kadar ücretsiz verilen kitaplar artık verilmeyecek!Almak isteyen siteden paralı sipariş edebilecek!Madem öyle neden aynı kayıt ücretini ödüyoruz?”

“Anadolu üniversitesi kitaplarını temin etmek deveye hendek atlatmak gibi oldu. Bana sorulmadı mesela online kitap mı basılı kitap mı? Herkesin bir çalışma zevki var benim motivasyonuma limon sıkıldı resmen”