Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bir akademisyen daha görevden alındı!

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Dr. Bülent Yücel’in önce anabilim dalı başkanlığına son verildi, ardından ise 12 yıldır verdiği Anayasa Hukuku II dersi kendisinden alındı. Yücel, Anadolu Üniversitesi'ndeki son dönemde hukuksuz biçimde işine son verilen kişilere eklenmiş oldu.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dönem başında iki akademisyenin haberi olmadan yürütülen disiplin soruşturması sonucu görevden alınmasının ardından, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Bülent Yücel’in de anabilim dalı başkanlığına son verilerek, 12 yıldır verdiği Anayasa Hukuku II dersi başka bir akademisyene verildi. Akademisyenler hukuksuz şekilde görevden alındı, yerine ilahiyatçı getirildi

İleri Haber'in haberine göre, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2019’un Şubat ayında dekanlık yönetimi değişti. Yeni yönetim tarafından ekim ayında yapılan akademisyen alımı ve görevlendirmeleri sırasında Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalı’nda çalışan Ar. Gör. Dr. Melike Belkıs Aydın ile Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalında çalışan Öğr. Gör. Dr. Barış Işık, bilgileri dışında yürütülen bir soruşturma ile görevden alındı.

İşlerine, anabilim dalı başkanlarının olumlu görüşlerine rağmen, bölüm başkanı ve dekan vekilinin olumsuz görüşü ile son verilen akademisyenlerin görevinin uzatılmamasına, Rektörlük tarafından açılan idari soruşturmalar gerekçe gösterildi. Bu soruşturmalardan Aydın ve Işık’ın haberi olmadı. Kendilerine soruşturmalara ilişkin hiçbir tebligatın yapılmadığı belirten akademisyenler, "Ortada ne alınmış bir savunma ne de verilmiş herhangi bir ceza var" diyerek karara tepki gösterdi.

Haber verilmeden görevden alındı

Bunun ardından fakültede Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Dr. Bülent Yücel’in önce anabilim dalı başkanlığına son verildi, ardından ise 12 yıldır verdiği Anayasa Hukuku II dersi kendisinden alındı.

Öğrencilerine bir mesaj göndererek durumu duyuran Yücel, ders ile ilişiğinin kendisine haber verilmeden kesildiğini belirtti.

Yücel, gönderdiği mesajda, "Dönem başı itibarıyla Dekan vekili hocamız Prof. Dr. Hüseyin Özcan hocamızla birlikte yürüteceğimiz kararlaştırılan Türk Anayasa Hukuku (Anayasa Hukuku II) dersine ilişkin son dakika bir gelişme yaşanmış bulunmaktadır. Anabilim Dalı Başkanlığı görevimin sona ermesi üzerine, yeni yapılan ders planlamasıyla bana herhangi bir biçimde haber verilmeden ve düşüncem alınmadan ders ile ilişiğim kesilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Öğrencilerden tepki

Yücel’in görevden alınmasına, fakülte öğrencileri sosyal medyadan tepki gösterdi. “#hukukfakültesindehukuksuzluk” etiketi altında kararı eleştiren öğrenciler, Yücel’in uğradığı mağduriyetin 1hukuk fakültesinde yaşanan bir hukuksuzluk” olduğu görüşünde birleşti.

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