Anadolu Selçukspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

KONYA,(DHA)

STAT: Büyükşehir Belediye Atatürk

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Mert Türk (xx), Gürcan Dönmez (xx)

ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (xx) - Savaş (xx), Alpay Koldaş (xx), Sertan (xx), Özkan (xx), İbrahim Serdar (xx)(Dk. 55 Alpay Cin x), İbrahim Ak (xx), Onurcan (xx), Seddar (xx), Ayberk (xxx)(Dk. 82 Süleyman x), Mücahit Can (xxx)(Dk.77 Ali Yaşar x)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (x) - Mazlum (x), Nuh (xx), Bora (xx), Onur Karakabak (xx), İlter (x)(Dk. 64 Ali Say xx), Berkay (xx), Mert Çakar(xx) Görkem (xx), Mert Çapar (xx)(Dk. 81 Samet x), Fatih (x)(Dk. 30 Hakan xx)

GOLLER: Dk. 52 Mücahik Can, Dk. 67 Ayberk (Anadolu Selçukluspor), Dk. 48 Mert (Nazilli Belediyespor)

SARI KART: İbrahim Ak, Süleyman (Anadolu Selçukluspor), Ali Say (Nazilli Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Anadolu Selçukspor, kendi sahasında Nazilli Belediyespor\'u 2- 1 mağlup etti.