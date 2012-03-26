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Kültür-Sanat

Anadolu sahnesinde 27 Mart'ta bir Amerikan komedisi 45’inci perde

Sivas Devlet Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde, klasik Amerikan bulvar komedisi olan, “GUS İLE YEMEK SAATİ” adlı oyunu sahneleyecek

26 Mart 2012 18:56

 

Anadolu’daki tiyatro alışkanlığındaki değişimi sağlayan tiyatroların başında gelen Sivas Devlet Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde bir ilke imza atacak.
 
Sivas Devlet Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde, klasik Amerikan bulvar komedisi olan, “GUS İLE YEMEK SAATİ” adlı oyunu sahneleyerek, Anadolu’da, bir Amerikan komedisinin sahnelendiği sezon içinde 45’inci kez perde açmasını sağlamış olacak.
 
Türkiye’de ilk kez, bu tiyatro sezonunda Sivas Devlet Tiyatrosu’nun sahne ışıklarıyla buluşturduğu oyun, değişen toplumsal yapı içerisinde insanın en temel duygu olan “sevgi”ye nasıl yabancılaştığını ve kadınların metalaştırmasını sahneye yansıtıyor.
 
Oyunun yönetmeni aynı zamanda Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü Abdullah CERAN, Sivas Devlet Tiyatrosu’nun başarısının bununla sınırlı kalmadığını vurgulayarak, “ Bu sezon, 14 yılda erişilemeyen yüzde 103 gibi çok yüksek bir seyirci sayısına ulaştık. Perdelerimizi açtığımızdan bu güne tam 12 kentimize  turne yaptık.Oyun repertuarımızı kadın sorunlarını öne çıkaran 3 ayrı tür oyundan oluşturduk” dedi.
 
Oyunun baş karakterini GUSSIE canlandıran Fulya Ülvan ise, ” ‘Gus ile Yemek Saati’adlı oyunla karakterler üzerinden aşkı,paylaşımı,geçmişe ait korkuları,özveriyi,sevginin kutsallığını  kısacası ‘hayatı’ sahnemize yansıtıyoruz” diyerek konuştu. 
 
Amerikanlı oyuncu ve oyun yazarı Jim BROCHU’nun yazıdığı, Ekin Tunçay Turan’ın Türkçeye çevirdiği oyun 27 Mart Salı günü ücretsiz olarak, Sivas Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde sahnelenecek.
 
 
 

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