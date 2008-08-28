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Anadolu ritmi dünya pazarında

Sertap Erener, Demir Demirkan ile bir grup kurarak Anadolu ritimlerini dünya pazarına çıkaracağını söyledi

28 Ağustos 2008 03:00

2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ‘Every Way That I Can’ adlı şarkıyla Türkiye'yi temsil eden ve Eurovision birincisi olan Sertab Erener, Demir Demirkan’la bir grup kurdu. İlk kasetinin adı ‘Ebru’ olan albümün tüm şarkıları türkülerden oluşuyor.

Kendisine ‘iyi bir şarkıcı’ dedirtmek için çıktığı müzik yolculuğunda, bir sonraki hedefi sesini dünyaya dinletebilmek. ‘Ruh ikizim’ dediği Demir Demirkan ile ‘Painted On Water’ adında bir grup kuran Erener,  ilk albümlerinin adı ‘Ebru’  olduğunu açıkladı.

Erener albümünü şöyle anlattı:  “Bu albümü Los Angeles’ta kaydettik. Bütün şarkılar türkülerden alıntılar ve caz yorumları...” diyerek devam etti; “Amacımız Anadolu’nun bugüne kadar sahip çıkılmamış ritimlerini dünya müzik pazarına çıkarmak”.

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