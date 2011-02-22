-ANADOLU PARS'I MALEZYA YOLUNDA ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Türkiye'nin savunma sanayiinde bugüne kadarki en büyük ihracat sözleşmesi, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile Malezya Savunma Bakanı Ahmed Zahid Hamidi'nin katıldığı törenle imzalandı. FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile Malezya firması DEFTECH arasındaki sözleşmenin imza töreni Savunma Sanayi Müsteşarlığında gerçekleştirildi. Anlaşma ile FNSS, Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamak üzere 8x8 Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracının tasarım, geliştirme, üretim ve lojistik desteğini sağlayacak. Malezya Silahlı Kuvvetleri için 12 değişik konfigürasyonda 257 adet 8x8 Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracının geliştirme ve üretimini kapsayan projeye ilişkin sözleşme bedeli yaklaşık 600 milyon doları bulacak. Bu ihracat sözleşmesi Türkiye'den tek kalemde gerçekleştirilen en büyük savunma sistemi ihracat sözleşmesi olacak. FNSS'nin PARS 8x8 Tekerlekli Zırhlı Aracı baz alınarak geliştirilecek araçlar, FNSS ve DEFTECH mühendislerince Malezya Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları gözönüne alınarak yeniden tasarlanarak Malezya'da üretilecek. FNSS ve DEFTECH firmları daha önce Malezya Silahlı Kuvvetlerine 211 adet paletli Zırhlı Muharebe Aracı (Malezya'da ADNAN adıyla biliniyor) ve 8 adet 120mm Havan Taşıyıcı araç üreterek teslim etmişti. 8x8 Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracı sözleşmesini FNSS adına Genel Müdür Nail Kurt, DEFTECH adına ise CEO, Abdul Harith Abdullah imzaladı. Bu arada, Malezya ile MİKES firması, Türk Havacılık ve Uzay sanayii A.Ş (TUSAŞ) ve GATE Elektronik firması da savunma alanında işbirliği anlaşmaları imzaladılar. Anlaşmalara göre MİKES firması, Malezya'nın savaş uçakları, nakliye uçakları ve helikopter platformlarının elektronik harp sistemleri modernizasyonunu gerçekleştirecek. TUSAŞ ise Malezyalı havacılık ve savunma sanayi firması Nationel Aerospace and Defense Industries (NADI) firması ile hava araçlarının modernizasyonu, modifikasyonu ve sistem entegrasyonu konularında işbirliği yapacak. GATE Elektronik firması da Malezyalı savunma sanayi firması Global Globe ile kara ve deniz platformları için elektronik harp ve insansız araç sistemleri üretecek. İmza töreninin ardından Bakan Gönül, konuk bakana zırhlı muharebe aracı Pars'ın maketini hediye etti. Bakan Gönül, gazetecilerin Libya'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının kurtarılması için asker gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, İstanbul'dan yola çıkan deniz otobüsleriyle gelecek yolcuların güvenliğini sağlamak üzere fırkateyn gönderildiğini, bunun yanında bir de araçların gelişini sağlamak için askeri feribot gönderileceğini kaydetti. ''Askerin görev alması gündeme gelebilir mi?'' sorusu üzerine Bakan Gönül, şu an için böyle bir talep olmadığı yanıtını verdi.