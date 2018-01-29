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'Anadolu Parsı' denilen ayak izleri bozayının çıktı

Mehmet ÇINAR/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesine bağlı Girdev Yaylası'nda, 'Anadolu Parsı'na ait olduğu düşünülen kar üzerindeki gizemli ayak izlerinin bozayıya ait olduğu belirlendi

29 Ocak 2018 13:51

Mehmet ÇINAR/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesine bağlı Girdev Yaylası\'nda, \'Anadolu Parsı\'na ait olduğu düşünülen kar üzerindeki gizemli ayak izlerinin bozayıya ait olduğu belirlendi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü\'nden yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, Seydikemer\'e bağlı Girdev Yaylası\'nda yaklaşık 50 santimetrelik kar üzerinde görülen ve tanımlanamayan ayak izlerinin, \'Anadolu Parsı\'na değil; bozayıya ait olduğunu belirtti. Bozayıların insanlar gibi tabanlarına basarak, yürüdüğünü, karlı veya toprak zeminde tırnaklarıyla büyük ve uzun izler bıraktığını kaydeden Dr. İlemin, “\'Anadolu Parsı\' tüm Felidae familyasında olduğu gibi yuvarlak formda ve tırnakları görünmeyen bir iz bırakır. Tırnakları pençelerinin içinde olur, avlanma ve korunma anında ortaya çıkar\" dedi.
\'SON BİREYLERİN 25 YIL ÖNCE TÜKENDİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ\'
Muğla\'da yaban hayatı araştırmaları sonucunda, 2010 yılından bugüne üreyebilen bozayı popülasyonu tespit ettiklerini de belirten Dr. İlemin, “\'Anadolu Parsı\'nın son bireylerinin bölgede 25 yıl önce tükendiğini değerlendiriyoruz. Muğla gibi bir güney ilimizde üreyebilen bozayı popülasyonu olması, Ege ve Akdeniz için ilk ve önemli bir durum. Girdev Yaylası\'nda bozayının tespit edilmiş olması Muğla ilimizin memeli yaban hayatı açısından ne kadar zengin olduğunu kanıtlıyor. Muğla\'da bozayıya ek olarak karakulak ve kurt bulunması, bölgemizi biyoçeşitlilik açısından eşsiz kılıyor\" diye konuştu.
\'AYI DOSTU BAL\' ÖNERİSİ
Bölgedeki bozayıların bitkisel beslendiğini ve saldırgan olmadığını aktaran Dr. İlemin, bazen bal üreticilerine zor anlar yaşatsalar da bu durumun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile üniversite ortaklığında bir projeyle avantaja çevrilebileceğini kaydetti. Dr. Yasin İlemin, ilk \'Ayı Dostu Bal\' üretiminin Muğla\'da gerçekleştirilmesini önerdi.

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