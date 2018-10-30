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Yaşam

Anadolu Otoyolu'nda 29 Ekim yoğunluğu

Bayram ve hafta sonu tatiliyle 3 günlük dinlenme fırsatı bulan vatandaşların dönüşü, otoyolun İstanbul kesiminde akıcı yoğunluk yaşanmasına sebep oldu

30 Ekim 2018 02:07

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 3 gün süren tatilden dönen vatandaşlar, otoyolun İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle de ulaşımda aksamalar yaşandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilerek tatile çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Bayram ve hafta sonu tatiliyle 3 günlük dinlenme fırsatı bulan vatandaşların dönüşü, otoyolun İstanbul kesiminde akıcı yoğunluk yaşanmasına sebep oldu.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de viyadükler ile tünel kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.

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