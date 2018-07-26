Anadolu Otoyolu 3 Ağustos'a kadar belirli saatlerde ulaşıma kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölüm, 3 Ağustos'a kadar belirli saatlerde kapatılacak.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölüm arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, söz konusu bölümün 3 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı, ulaşımın D-100 karayolundan sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.