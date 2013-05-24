Anadolu Öğretmen Liseleri kapatılabilir

Geçmişi 165 yıl öncesine dayanan Anadolu Öğretmen Liseleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında kapatılması gündeme getirildi.

Eğitim bakanlığı'nın yürüttüğü ortaöğretim çalışmalarında, genel liselerin tamamı Anadolu lisesine dönüştürülürken, birçok lise türünün de genel liseler gibi dönüştürülmüş olması öngörülüyor. Sayıları 78’i bulan lise türleri ilk etapta 18’e daha sonra da 4’e düşürülecek. Öğretmen liselerinden mezun olan adaylara kendi alanlarında yer alan programları seçmeleri durumunda ek puan veriliyor.

Öğretmen liselerinin kapatılması durumunda öğretmen adaylarına verilmiş olan ayrıcalık da sona ermiş olacak.