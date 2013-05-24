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Yaşam

Anadolu Öğretmen Liseleri kapatılabilir

Öğretmen liselerinden mezun olan adaylara kendi alanlarında yer alan programları seçmeleri durumunda ek puan veriliyor

24 Mayıs 2013 15:51

Geçmişi 165 yıl öncesine dayanan Anadolu Öğretmen Liseleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında kapatılması gündeme getirildi.

Eğitim bakanlığı'nın yürüttüğü ortaöğretim çalışmalarında, genel liselerin tamamı Anadolu lisesine dönüştürülürken, birçok lise türünün de genel liseler gibi dönüştürülmüş olması öngörülüyor. Sayıları 78’i bulan lise türleri ilk etapta 18’e daha sonra da 4’e düşürülecek. Öğretmen liselerinden mezun olan adaylara kendi alanlarında yer alan programları seçmeleri durumunda ek puan veriliyor.

Öğretmen liselerinin  kapatılması durumunda öğretmen adaylarına verilmiş olan ayrıcalık da sona ermiş olacak.

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