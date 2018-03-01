Anadolu Mutfağı'nda ‘Hititlerin etkisi' panelde konuşuldu

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Hitit Kültürü ve Mutfağı” başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan gurme Mansur Karakoç, Anadolu Mutfağına ait birçok yemek tarifinin ve pişirme tekniğinin izlerinin Hitit mutfağında görüldüğünü söyledi

HER EVDE OCAK YA DA FIRIN VARDI

Hititler de her evin odasında ya da avlusunda fırın görmenin mümkün olduğuna değinen ünlü gurme Mansur Karakoç,“Avlulardaki ocaklar, bugün Anadolu’da görülen tandırlarla benzer özellikler taşıyor. İçinde ocak olan oda Hititler için kutsal sayılıyor çünkü odalara tanrıya yiyecek ve içecek sundukları yerler olarak bakıyorlar. Bu kutsal inanış Hitit metinlerinde de kendini gösteriyor” dedi. Karakoç, Hitit metinlerinde adına “Hassa” dedikleri bir ocak tanrısının varlığına işaret ederek, Hititlerin kullandığı mutfak malzemelerinin özelliklerini sıraladı.

HİTİTLERİN KULLANDIĞI İLGİNÇ MUTFAK MALZEMELERİ

Mansur Karakoç, Hititlerin adına “Maltız” dedikleri toprak kabın ateşin uzun süre korunmasında etkili olduğuna değindi ve “Ateş yakmanın zor olduğu dönemde hüküm süren Hititler, mutfak için temel ihtiyaç olan ateşi korumak için özel bir kap yapmış” dedi.

İLK TOPRAK TENCERELER HİTİTLER’DE

“Hititler çok özel ısıtma-pişirme ve sıcak tutma araçları geliştirmiştir” diyen Karakoç, topraktan yapılan tencerelerin ateşte zarar görmesini engellemek için alttan destek şeklinde, yine toprak ayaklara sahip olduğunu söyledi.

TOPRAKTAN YAPILMIŞ SÜZGEÇ TENCERE

Mansur Karakoç’un dikkat çektiği bir diğer malzeme ateş ve köz üzerine konulabilen topraktan yapılmış süzgeç kapaklı tencereydi. Kapaklarında delikler olan tencere, pişim aşamasından sonra süzgeç olarak kullanılmış.

HİTİTLER’DEN BU YANA AŞÇILAR ERKEK

Hititler mutfağının başaktörlerinin erkekler olduğuna değinen Karakoç, “Yemeklerin yapımında da sunumunda da erkekler görev alıyor, kadınlar sadece sofra kurulmasında yardımcı gibi çalışıyor. Hitit mutfağının çok katı kuralları var, o kuralları ihlal edenler için de önemli cezalar mevcut. Yemeği yapan aşçının, tıraşlı ve temiz giyimli olması, fırın tabanlarının süpürülmüş olması, yemek yapılan alana hayvanların yaklaşmaması ve sunum sırasında yiyecek ve içeceklerin dökülmemesi Hititlerin bilinen mutfak kurallarından bazıları. Kuralları ihlal edenlerin, ise dağa kovalanmaktan ölüme mahkûm edilmesine kadar ağır yaptırımların uygulandığı biliniyor” diye konuştu.

HİTİLER’DE ANA BESİN MADDESİ BAKLİYAT

Yapılan kazılarda Hititlere ait tahıl ambarlarına ulaşıldığını hatırlatan Mansur Karakoç, bu ambarlarda daha çok bakliyat ve hububat depolandığını söyledi ve “Hititlerin ana besin maddesi, hububat ve bakliyat. Kısmen de et tüketiyorlar. Et de ise öncelikli olarak koyun ve sığır tüketildiğini görüyoruz. Geyik, yaban koyunu ve keçisi, tavşan, kaz, ördek türleri ve balıklar da tüketilen diğer et ürünleri. Hititler çok çeşitli un mamulleri ve ekmek de üretiyor mevsimine göre de sebze ve meyve tüketiyor. Bal ve süt, peynir çeşitleri de Hitit mutfağında önemli bir yere sahip” dedi.

Karakoç, Hitit metinlerinde domuz etinin de kullanıldığına dair ifadeler olduğunun altını çizdi ve “Ateşte közleme tekniğini kullanan Hititler haşlama ve sulu yemeklerde de oldukça yol kat etmiş görünüyor” ifadelerini kullandı.

HİTİT METİNLERİNDE “KABURGA DOLMASI VE KEBAP”

Hitit metinlerinde geçen, içinde et ve kuru meyvelerin olduğu kaburga dolması, şişe geçirilerek ateşte pişirilen et yemekleri ve testi kebabının bulunduğu tarifleri paylaşan Karakoç, “Hititler sebze yemeklerini de çoğunlukla ekmek arası yaparak yiyor ve bugünün meyvelerini o dönem sebze olarak değerlendiriyorlardı. Kabak, salatalık, soğan, bezelye, nohut, mercimek, bakla, pırasa, sarımsak, elma, alıç, kayısı, muşmula, Antep Fıstığı, üzüm ve nar Hitit mutfağındaki başlıca ürünler arasında” dedi.

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