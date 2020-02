Anadolu Markalari Ödülleri'nde İZTAŞ'a özel ödül

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye ve Fibabanka ana sponsorluğunda, bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Anadolu Markaları Yarışması”’nın ödül töreninde her ilin kanaat önderleri ve başarılı markaları ödüllendirildi. Dört kategoride 17 ödülün verildiği gecede İZTAŞ İzmir Trafik A.Ş. Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’lerin desteklenmesinin çok önemli olduğunu anlatan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasındaki itici gücün KOBİ’lerden geleceğine inanıyoruz. Bu noktada, ülkemizin rekabet gücüne güç katacak çözümlere odaklanılması gerekiyor. Dijitalleşme, KOBİ’lerin pazardaki varlığı ve konumu açısından sürdürülebilirliğin garantisi olacak. Biz de Vodafone Türkiye olarak, ‘yüzde yüz yarına hazır KOBİ’ hedefiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Yarına Hazırım Platformumuz ile işletmelerin Dijitalleşme Endeksi’ni hesaplayarak onlara yarına bugünden hazır olmak için ihtiyaç duydukları çözümler konusunda yol gösteriyoruz. Ülkemizin kurumsal bir vatandaşı olarak ‘yarına hazır’ işletmelerin sayısını artırıp Türkiye’nin ekonomik başarısını yükseltmesine destek olmaya devam edeceğiz. Bu noktadan hareketle, Anadolu Markaları organizasyonu ile Türkiye’yi il il dolaşmaya ve KOBİ’lerimizi dijital geleceğe hazır olmak için izleyebilecekleri yol haritası konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin can damarı olduğunun altını çizerek; “Capital ve Ekonomist Dergileri’nin önemli bir insiyatif üstlenerek 10 yılı aşkın süredir devam ettirdiği bu kıymetli platformun son üç senesinde destekçileri arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. KOBİ’lerin her alanda yanlarında olma felsefemizi birebir yansıtan; sahiplendiğimiz yenilikçilik ve girişimcilik kavramlarını destekleyen bu yarışmanın işletmelerimizi yüreklendirmesini de çok önemsiyorum. Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olarak gördüğümüz Anadolu KOBİ’lerinin güçlenmesi, Fibabanka olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kurulduğumuz günden bu yana firmalara markalaşma yolunda ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlıyoruz. KOBİ’lere özel, yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile bankacılık desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

Anadolu Markaları Ödül Töreni’nde açılış konuşmalarının ardından düzenlenen “Anadolu’nun Marka Öncüleri’ konulu panelled, Odak Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Bandırma, Kütahya Porselen A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Elita Gıda Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu ve İpek Hanım Çiftliği Kurucusu Pınar Kaftancıoğlu katılımcılar ile başarı hikayelerini paylaştı.

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde Anadolu’daki büyük markalaşma atağını ortaya çıkarmak ve desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmanın sonuçlarına göre Bilkent Cyberpark, Calista Luxury Resort ve Özyapar Orman Ürünleri ve Hırdavat Sanayi “Ticaret” kategorisinde ödül alırken, Ahlatcı Holding ve Ramiz Gıda A.Ş aynı kategoride jüri özel ödülüne layık görüldü. Anavarza Bal, Yayla Agro ve Çelikel Tarım Makineleri “Tarım” kategorisinin en iyileri olurken “İmalat” kategorisinde Alapala Grup, KYK Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. ve Sedat Tahir A.Ş. ödülün sahibi oldu. İnci GS Yuasa Akü San. Tic. A.Ş. ise “İmalat” kategorisinde jüri özel ödülünü aldı.

Ceyda Gıda Maddeleri Tic. San., Elif Konsept/ Ganioğulları Ltd. Şti ve Pasaport Hazır Yiyecek San. Ve Tic. A.Ş. Küçük İşletmeler kategorisinde, Beşikçi Baharat Gıda Kitap ile 1983 Beyoğlu Çikolata ve Kahve ise aynı kategoride jüri özel ödülünün kazananı oldu.

Anadolu Markaları Ödül Töreni’nde 280 firmanın başvurduğu Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü’nün sahibi ise İZTAŞ İzmir Trafik A.Ş. oldu. Dijitalleşme Endeks puanı 80 olarak olan İztaş İzmir Trafik Özel Eğitim Ve Özel Sağlık Hizmetleri, trafik polisleri tarafından yasak yere park eden araçların çekiciler tarafından otoparklara taşınma sürecinde araçların hasar görüp görmediğini kayıt altına alabiliyor.