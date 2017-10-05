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Anadolu Markalar Birliği Başkanı Altunç: Unutulmuş ürünleri kültürümüze geri kazandıracağız.  

İstanbul, 5 Ekim, (DHA)- ANADOLU'NUN, medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu söyleyen Anadolu Markalar Birliği Başkanı Kenan Altunç, "Anadolu’nun coğrafi yapısıyla ilgili geçmişten geleceğe taşınmayıp, unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş binlerce lezzeti, m

05 Ekim 2017 13:28

İstanbul, 5 Ekim, (DHA)- ANADOLU\'NUN, medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu söyleyen Anadolu Markalar Birliği Başkanı Kenan Altunç, \"Anadolu’nun coğrafi yapısıyla ilgili geçmişten geleceğe taşınmayıp, unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş binlerce lezzeti, mahsulü yeniden insanlarımıza sunmaya hazırlanıyoruz\" dedi.   

Anadolu’nun toprağından, yerel halkın el emeğiyle doğanın özünün birleştiği ürünleri 2018 yılında insanlara yeniden tanıtmaya hazırlıklarını dile getiren Altunç, \"Bu ürünler ya unutuldu ya da unutulmaya yüz tuttu. Kültürümüzden kendiliğinden çıkıp gitmiş ürünleri geri kazandıracağız. Dedelerin bilip, torunlarının daha önce hiç tatmadığı ürünleri, dalından bu ürünleri yetiştiren yerel insanların emeğine saygılı bir şekilde insanların beğenisine, sofrasına yeniden sunacağız. Anadolu Markalar Birliği olarak uzun yıllar Ar-Ge çalışmaları yaptık. Çok kısa bir sürede tüm ülkeyi kapsayan şubeleri ile Kars’ta yetişen bir ürünü, Tekirdağ’da insanların sofrasına sunma gücüne ulaştık” diye konuştu.

Gelecek nesillerin bu ürünleri öğrenmesinin ve bilmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Altunç, “Vatandaşlar Kahramanmaraş’ta kırmızı biber salçasının kazanda kaynama kokusunu, Edirne’de sofrasında hissedebilecek. Anadolu’nun coğrafyası, ürünleri ve yetiştirdikleri ile bir kültürdür. Bu kültürün yitip gitmesine gönüllerimiz razı gelmezdi. Bir ülke yetiştirdikleri ile daha sağlıklı yarınlara gülümseyerek bakar. Biz birlik olarak artık Anadolu’nun kayıp lezzetleri ve mahsulünü tekrar halkımızla buluşturmak için gülen yüzleri olacağız” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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