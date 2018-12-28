Anadolu Kültür: Gezi olaylarının bir örgüt tarafından organize ve finanse edilmiş olması mümkün değildir

Anadolu Kültür A.Ş., bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın "Gezi Parkı olaylarını finanse ve organize etmek için Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş.'yi kullandığı" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. “Gezi olaylarının bir örgüt tarafından organize ve finanse edilmiş olması mümkün değildir” denilen açıklamada, Anadolu Kültür A.Ş.’nin Gezi Parkı protestolarının yaşandığı 2013 yılındaki bütçe ve harcamalarına ilişkin de bilgiler paylaşıldı.

“Anadolu Kültür’ün bütün faaliyetleri şeffaftır” vurgusu yapılan açıklamada 2013 yılında vakıf bütçesinin 2.009.230 lira olduğu ve bunun 202.568 lirasının Açık Toplum Vakfı’ndan finanse edildiği ifade edildi. Söz konusu bütçe ile 24 proje, 12 sergi ve çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiğinin kaydedildiği açıklamada “Osman Kavala'nın Açık Toplum Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi olmakla birlikte vakfın fon kullanımı konusunda herhangi özel bir yetkiye sahip olmadığına” vurgu yapıldı.

Anadolu Kültür’den yapılan açıklama ve açıklamada yer verilen projelerin tam listesi şöyle:





Kavala'nın iddianamesi hazır mı?

Gazeteci Can Bursalı, RS FM'deki 'bidebunudinle' programında Kavala'nın iddianamesine ilişkin bilgiler verdi.

Can Bursalı şunları anlattı:

“Kavala'nın iddianamesinin hazırlandığını nereden anlıyoruz? Osman Kavala, uzun tutukluluk süresi, tutuklamanın siyasi olduğu gibi gerekçelerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. AİHM'de Ankara'dan savunma istedi. Türkiye, 10 Ocak'ta AİHM'de savunma verecek. Eğer Türkiye ek savunma süresi talep ederse, en geç 25 Ocak'ta AİHM'e savunma vermek zorunda.

Avukatlardan aldığım bilgiye göre, Muammer Akkaş'ın başlattığı 2014/40852 esas sayılı soruşturma dosyasında 100'ü aşkın şüpheli var. Bu dosyadan 16 kişi tefrik edildi ve haklarında iddianame hazırlandı. İddianame şu anda Başsavcılığa iletildi. Başsavcılığın onayının ardından mahkemeye sunulacak. Hakkında iddianame hazırlanan 16 kişi arasında, gazeteci Can Dündar, tiyatrocu Mehmet Ali Alabora, eşi Pınar Öğün Alabora, Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ekmekçi, avukat Can Atalay, Gezi eylemleri sırasında öne çıkan Taksim Dayanışması'ndan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, gazeteci Çiğdem Mater ve Mine Özerden gibi isimler var. Avukatlar, tefrik edilen ve iddianame hazırlanan isimler arasında Osman Kavala'nın da olduğunu düşünüyor. Çünkü, Türkiye'nin AİHM'de Osman Kavala'nın başvurusuna yapacağı savunma öncesinde, yöneltilen suçlamalara yanıt vermesi için Kavala hakkında hazırlanmış bir iddianamenin zorunluluğuna dikkat çekiyor.”