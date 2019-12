-''ANADOLU KARTALLARI'' FİLM OLUYOR KONYA (A.A) - 02.07.2011 - Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıl dönümü için çekilen ''Anadolu Kartalları'' filminin çekimleri Konya 3. Ana Jet Üssü'nde devam ediyor. Ömer Vargı'nın yönetmenliğini yaptığı ''Anadolu Kartalları'' filmi Fida Film tarafından Savaş uçağı pilotu olmaya hazırlanan beş genç teğmenin düşlerini, umutlarını, rekabetlerini ve azimlerini anlatıyor. Vargı, Konya'da 3. Ana Jet Üssü'ndeki filmin çekim setinin basın mensuplarına gezdirilmesi sırasında yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının film çekimleri için her türlü imkanını seferber ettiğini belirtti. Çok enteresan olarak değerlendirdiği bir yaşam tarzını izlediklerini anlatan Vargı, ''Bunu filmimize yansıtmaya çalışıyoruz. Dünyanın en zor işi pilotluk diye düşünmeye başladık. Bundan önce öyle olduğunu düşünmüyordum. Kendi işimin en zor olduğunu zannediyordum. Savaş uçağı pilotlarının işi bizimkinden daha zormuş. Onu gördük. İnşallah bunu filme yansıtabiliriz'' dedi. Hava filmlerinin meraklısının çok ancak örneğinin az olduğunu dile getiren Vargı, ''Hava filmlerinin çekimi çok zor. Dünyada iki üç tane. Bizde onlardan biri olacağız'' diye konuştu. Türkiye'de uçaktan uçağa havadan havaya film çekimi yapabilen bir düzeneğin olmadığına dikkati çeken Vargı, dünyada bu düzeneğin iki tane olduğunu ve bunlardan birini çekimlerde kullanmak için getirdiklerini söyledi. -''DÜNYADA HAVADAN HAVAYA EN YAKINDAN ÇEKİLMİŞ FİLM''- Film çekimlerinde çok tecrübeli ekiple çalıştıklarını ifade eden Vargı, ''Çok yüksek maliyetli bir film. Görüntülerimizin de çok güzel olacağına inanıyorum. Varolan desteğin önemi ve bunun değeri yüksek. Dünyada havadan havaya en yakından çekilmiş çekimi yaptık. Buradaki pilotların becerisi inanılmaz ve önemli bir şey'' diye konuştu. ''Bizim için zarar etmemiş bir film yapılabilmiş olduğu için çok başarılı olmuş demektir'' ifadelerini kullanan Vargı, şunları kaydetti: ''Her filmin bir hayatı vardır. Her film o konuyla ilgili gerekli olan kişilerle son bulur. Bu filmde de çok cesur oyunlar gerekiyordu. Böyle bir işi yapmaya cesaret edecek oyuncuları seçmeye çalıştık. Ben onlarla çalışıyorum. Hiçbir oyuncumuzu popüler olduğu için seçmedik. Bizim oyuncularımız bu filmde çok iyi oynayabileceğine inandığımız oyuncularımız. Yaşları gereği 22-23 yaşlarına olması gerekiyordu, o yaştalar.'' Konya'da çekimleri başlayan Anadolu Kartalları filmi için İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de 9 hafta sürecek bir çekim gerçekleştirilecek. Filmin 29 Ekim 2011'de tüm Türkiye ve Avrupa'da seyirciyle buluşacağı bildirildi.