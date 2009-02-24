Anadolu kara teslim

Anadolu'da kar köyleri esir aldı. Konya'da 208, Adıyaman'da 64, Mersin'de 55, Ankara Beypazarı'nda ise 7 köy yolu ulaşıma kapandı.



Yurtta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Konya İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Kaçmaz, yaptığı yazılı açıklamada, aralıksız devam eden kar yağışının 12 ilçede toplam 208 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden olduğunu bildirdi.



Karla mücadele ekiplerinin ulaşıma kapanan Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Kulu, Meram ve Seydişehir ilçelerine bağlı köy yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Kaçmaz, 16 ekibin, 16 greyder, 8 akaryakıt kamyonu ve 2 bıçaklı kar aracıyla çalıştığını ifade etti.



Ekiplerin sayısının ihtiyaca göre artırıldığını belirten Kaçmaz, şunları kaydetti:



"2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle açılan yollar tekrar kapanıyor. Ekiplerimiz, kaymakamlıklarımızla irtibatlı olarak çalışıyor. Yol açma çalışmalarında özellikle hasta, yaşlı ve hamile kadınların bulunduğu acil durumlar göz önüne alınıyor. Ulaşıma kapanan köy yollarının en kısa zamanda açılması için gereken her türlü imkanı, köylerimize seferber edeceğiz."



Karaman



Karaman'ın Sarıveliler ilçesine kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinden beri elektrik verilemiyor. Sarıveliler'i çevre ilçe ve çevre köylere bağlayan yollar ile Sarıveliler-Alanya kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu, karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.



Adıyaman



Adıyaman'da geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 köy, 113 mezra ve 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kapalı köy yollarının açılması için 11 ekiple çalışmaların sürdürüldüğünü

bildirdi. Yetkililer, Adıyaman'ı çevre il ve ilçelere bağlayan kara yollarında karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.



Mersin



Mersin'in yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Daire Başkanı Hüsnü Öz, yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 92 köy yolunun 2 gün süren çalışmalar sonucu açıldığını söyledi. Şu anda kapalı 55 köy yolunda 21 greyder ve 9 kamyonla çalışmaların devam ettiğini bildiren Öz, şiddetli yağış olmaması halinde yolların akşam saatlerinde ulaşıma açılacağını kaydetti.



Beypazarı



Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Beypazarı'na 7 kilometre uzaktaki Kozalan köyünde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Yetkililer, yağış nedeniyle kapanan köy yolunun, köyün girişine kadar açıldığını bildirdi. Dudaş, Yıldız, Dağşıhlar, Aşağıgüney, Yukarıgüney, Nuhhoca köylerinde de kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Ekipler, köylerin kapanan yollarını açmak için çalışma başlattı.



