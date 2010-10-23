-ANADOLU JET, ANTALYA-ŞAM SEFERLERİNİ DURDURDU ŞAM/İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Anadolu Jet'in yaz başında başlayan Antalya-Şam seferlerinin, dün itibarıyla durdurulduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, hattın sadece yaz dönemi için icra edilecek olması ve kış tarifesi ileri rezervasyonlarında yolcu rezervasyonu bulunmaması nedeniyle Antalya-Şam hattı kapatıldı. Öte yandan, yaz dönemi boyunca Anadolu Jet'in Şam Genel Satış Acentesi, seferde koltuk garantisi verirken, kış dönemi yolcu sayısının azalmasıyla birlikte yolcu garantisinin verilmediği öğrenildi. Hattın, yaz tarifesine geçilmesiyle birlikte tekrar satışa açılacağı kaydedildi. Türkiye'nin Şam Kültür ve Tanıtma Müşaviri Vehip Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuşların durdurulacağından haberdar edilmeyen acentelerin, Kurban Bayramı'nı da kapsayacak biçimde kasım ayı sonuna kadar Antalya ve çevresi için çok sayıda rezervasyon yaptıklarını söyledi. Türkiye ve Suriye'de turizm sezonunun devam ettiğini belirten Özdemir, ''Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olması nedeniyle Suriyeli turizm acenteleri Kasım ayının sonuna kadar rezervasyon almışlar. Uçuşların durdurulmasının ardından bize ulaşan Suriyeli turizm acente temsilcileri, bu rezervasyonları Şam-Antalya uçuşlarına güvenerek aldıklarını söylüyorlar. Uçuşların haber verilmeden durdurulması, Suriyeli acenteler kadar Türkiye'ye gidecek turistlerin bize olan güvenini ve turizmimizi de olumsuz etkileyecek'' dedi. Türkiye-Suriye havayolu ulaşımı, şu anda sadece THY'nin İstanbul-Şam uçuşları ile sağlanıyor.