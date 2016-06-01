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Anadolu imam hatip liselerinde İspanyolca eğitim verilecek

2016-2017 eğitim-öğretim yılında toplam 68 öğrenci açılacak hazırlık sınıflarına alınacak

01 Haziran 2016 12:31

Anadolu imam hatip liselerinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren İspanyolca dil eğitimi verilecek.

Bu kapsamda, proje okulu olan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İspanyolca hazırlık sınıfı oluşturulacağı belirtilen açıklamada, böylece İspanyolca dil eğitiminin, MEB'e bağlı okullarda ilk defa başlayacağı kaydedildi.

MEB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orta ve Güney Amerika'daki ülkelerde İspanyolca konuşan yaklaşık 7 milyon Müslüman nüfus bulunduğu dikkate alınarak, İspanyolca dil eğitimi alan ve Türkiye'de özgün bir model olan imam hatip liselerinden mezun olacak öğrencilerin, bu ülkelerdeki Müslüman topluluklarla ilişkilerin güçlendirilmesinde rol almaları, ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaları hedefleniyor."

İmam hatip okullarında açılacak hazırlık sınıflarına, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında toplam 68 öğrencinin alınacağı bildirildi.

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