Anadolu Grubu'nun Migros ortaklığına onay

Coca-Cola, Efes gibi içecekler markaları, Çelik Motor, Anadolu Isuzu gibi otomotiv şirketlerini de bünyesinde barındaran Anadolu Grubu'nun, dolaylı olarak Migros'un yüzde 40,25 hissesini satın almak üzere geçtiğimiz yılın Ekim ayında başlattığı işlemler, Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Ortaklıkta, hisse devir işlemlerinin 15 Temmuz'a kadar tamamlanması hedefleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Etik yönetim anlayışımız ve kurumsal yönetim ilkelerine verdiğimiz önem ile, Migros'un yurtiçi ve yurtdışında sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ülkemize ve Grubumuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Anadolu Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 65. kuruluş yıldönümünü kutlayan Anadolu Endüstri Holding'in dolaylı olarak Migros'un yüzde 40,25 hissesini almak üzere BC Partners ile yaptığı anlaşma Rekabet Kurumu tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde onaylandı.

Anadolu Endüstri Holding ile Migros'un nihai ana ortağı BC Partners tarafından kontrol edilen Moonlight Capital S.A. (Moonlight Capital) arasında, AEH'nin Migros'a dolaylı olarak yüzde 40,25 oranında iştirak edilmesi konusunda resmi makam ve kurumlardan alınacak izinlere tabi olmak şartı ile hisse alım sözleşmesi 31 Aralık 2014 tarihinde imzalanmıştı.

Rekabet Kurulu'nun 9 Temmuz 2015 tarihinde aldığı kararla söz konusu işlemlere onay verildiği bildirildi. Rekabet Kurumu'nun açıklamasıyla, hisse alım sözleşmesinin tamamlanması için tüm şartlar sağlanmış oldu. Hisse devir işlemlerinin 15 Temmuz tarihinde bitirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “65. yılımızda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Migros'a yaptığımız yatırım, perakende sektörüne yönelik büyüme stratejimiz açısından çok önemli. Anadolu Grubu olarak önceliğimiz, Migros'un Türkiye ve faaliyet gösterdiği bölgelerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam etmesidir" dedi.

Migros'un en önemli değerinin müşterilerine farklı ürünler ve markalarla sağladığı çeşitlilik olduğunu vurgulayan Özilhan, “Migros'un çalışma prensiplerinde bu çeşitliliğin devamı bizim için esastır. Etik yönetim anlayışımız ve kurumsal yönetim ilkelerine verdiğimiz önem ile, Migros'un yurtiçi ve yurtdışında sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ülkemize ve Grubumuza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.