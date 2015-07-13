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Ekonomi

Anadolu Grubu'nun Migros devrine koşullu izin

Rekabet Kurulu, Anadolu Grubu'nun hisse satın alma işlemini geçtiğimiz cuma günü onaylamıştı

13 Temmuz 2015 18:38

Anadolu Grubu'nun, dolaylı olarak Migros'un yüzde 40,25 hissesini satın almak üzere geçtiğimiz yılın Ekim ayında başlattığı işlemler, Rekabet Kurulu tarafından geçtiğimiz cuma günü onaylandı. Rekabet Kurulu, Anadolu Endüstri Holding'in (AEH) perakendeci Migros'un üzerinde kontrol sağlamasına koşullu olarak izin verdi. Koşulun ne olduğu açıklanmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AEH'nin Migros üzerinde kontrol sağlamasına ilişkin başvuruyu Nisan ayında incelemeye alan Rekabet Kurulu'nun Perşembe günü aldığı ve bugün internet sitesinde yayımlanan kararında, "Anadolu Endüstri Holding A.Ş. tarafından Moonlight Capital S.A. kontrolündeki MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin devralınması suretiyle Migros Ticaret A.Ş. üzerinde kontrolün sağlanması işlemine koşullu izin verildi" denildi.

Açıklamada koşulun ne olduğuna ilişkin bir bilgi yer almadı. Türkiye ve civar ülkelerde yeni bir sektörde büyüme kararı alan Anadolu Grubu'nun grup şirketi AEH, geçen yıl Ekim ayı başında Moonlight Capital kontrolündeki MH Perakendecilik'in çoğunluk hisselerinin devralınması suretiyle Migros'un yüzde 40.25 hissesi için pay başına 26 TL olmak üzere 1.86 milyar liralık teklif vermişti.

Anadolu Endüstri Holding'in (AEH) ana hissedarı Yazıcılar Holding, daha önce açıklanan hisse satış fiyatının uzayan inceleme süreci nedeniyle revize edileceğini belirtmişti.

 

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