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Ekonomi

Anadolu grubu, Abank'ın satışı için görüşmeye başladı

Anadolu Grubu, Alternatifbank'ın satışı için Katarlı Commercial Bank of Katar ile görüşmelere başlıyor

24 Aralık 2012 15:51

 

Anadolu Endüstri Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Alternatifbank'taki çoğunluk hisselerin satışı için Commercial Bank of Katar ile görüşmelere başlanacak" denildi.  2007 yılında bankanıns atışı için Yunanlı Alpha bank ile anlaşılmasına rağmen alıcı grubun mali durumunun yeterli olmaması nedeniyle satış yapılamamıştı.
Alternatifbank'ta Anadolu Endüstri Holding'in yüzde 73.49 payı bulunuyor. Grup şirketlerinden Çelik Motor'un yüzde 8.56, Anadolu Efes Biracılık'ın da yüzde 9.32 hissesi bulunuyor.

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