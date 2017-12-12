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Anadolu Gençlik Derneği'nden Kudüs protestosu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) - ANADOLU Gençlik Derneği üyesi bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını İstanbul Teknik Üniversitesi önünde protesto etti

12 Aralık 2017 17:20

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) - ANADOLU Gençlik Derneği üyesi bir grup, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını İstanbul Teknik Üniversitesi önünde protesto etti. Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Maslak’taki İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsü girişinde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup üniversite öğrencisi, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İTÜ Başkanı Doğan Özen, “Kadim bir İslam şehri olan, ilk kıblemiz olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak nitelendirmek ABD’nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır. Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan bayrağı görmek istemiyoruz. Siyonist kukla Trump, kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır. Tüm İslam ülkeleri, ABD ve İsrail’le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükûmetler izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır” dedi.

Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

(FOTOĞRAF)
 

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