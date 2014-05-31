Anadolu Gençlik Derneği Ayasofya Meydanı'nda namaz kıldı

Anadolu Gençlik Derneği, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için etkinlik düzenledi. İstanbul'dan ve çevre illerden otobüslerle gece yarısından itibaren Ayasofya meydanında toplanan grup, burada sabah namazı vaktinin girmesini bekledi. Bu sırada dualar okundu.

Namaz vaktinin girmesiyle Kabe imamlarından Şeyh Abdullah Basfar alana geldi. Cemaate sabah namazı kıldıran Basfar, namaz sonrası dua yaptı.

Dua okurken ağlayan imam Abdullah Basfar'ı görmek isteyen topluluk izdiham oluşturdu.

Dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincisi Güney Afrikalı hafız Abdurrahman Sadien de kürsüye çıkarak Kur'an-ı Kerim okudu.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Ayasofya'nın bahçesine girilmemesi için barikat oluşturdu.

"Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" diye bir süre slogan atan grup daha sonra bölgeden ayrıldı.