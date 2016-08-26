Medya
Anadolu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü’ne silahlı saldırı
Büyükerşen: Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı gerçekleştirenleri nefretle kınıyorum
Eskişehir’de yayın yapan Anadolu Gazetesi’nin yazı işleri müdürü Cihan Yıldırım’a evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıyı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Twitter üzerinden duyurdu. Büyükerşen, “Cihan Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı gerçekleştirenleri nefretle kınıyorum” dedi.
Büyükerşen’in paylaştığı mesajlar şöyle:
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