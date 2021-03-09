"Anadolu Farm" kurucusu İsa Karademir tahliye edildi

Çiftlik Bank benzeri bir yöntemle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla görülen 'Anadolu Farm' davasında firma kurucusu İsa Karademir, tahliye edildi. Tutuklu kalınan süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sorgulamanın tutuksuz olarak sürdürülmesine hükmetti. Böylelikle Anadolu Farm davasında tutuklu kimse kalmadı.

Emniyet güçlerinin Mart 2018'de harekete geçerek soruşturma başlattıkları oluşumun tek tutuklusu olan Karademir, gerçekleştirilen son duruşma sonucunda tahliye edildi. Tutuklu olarak kalınan süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, Karademir'in tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi.

O dönemlerde hazırlanan iddianameye göre Anadolu Farm kurucuları, Çiftlik Bank benzeri bir oluşum kurmuşlar ve insanlardan yüksek kar vaadiyle para topluyorlardı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da ilk etapta 7 kişi gözaltına alınmış, daha sonra soruşturmanın kapsamı genişlemişti. Toplamda 42 sanığı olan yargılama sürecinin tek tutuklusu ise İsa Karademir'di. Son duruşmada, o da serbest bırakıldı.

Mahkeme ertelendi

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmaya devam eden İsa Karademir, bundan sonraki süreçte tutuksuz olarak yargılanacak. Hakkında yurt dışı yasağı uygulanan Karademir, katıldığı son duruşmada kimseyi dolandırmak gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı. Önceki duruşmalarda da aynı şeyleri söyleyen Karademir, beraatini istemiş olsa da kabul edilmedi. Mahkeme, duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Anadolu Farm davası kapsamında hazırlanmış olan 278 sayfalık iddianame yer alıyor. Bir tanesi kaçak olan ve 41 kişinin sorgulandığı davanın ilk günlerinde, 7 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti. Bunlardan 6 tanesi de önceki duruşmalarda tahliye edilmiş ve İsa Karademir, tek tutuklu haline gelmişti.