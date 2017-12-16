Anadolu Efes'te Velimir Perasovic'in görevine son verildi

Başarısız sonuçların ardından Anadolu Efes'te yaprak dökümü başladı. Önce oyuncu Muric'le yollar ayrıldı. Arkasından da takımın koçu Hırvat hoca Velimir Perasovic'in görevine son verildi. Hırvat koçun yerine Galatasaray’ın eski koçu Ergin Ataman getirildi.
Hürriyet'in haberinde Anadolu Efes'te arka arkaya gelen başarısız sonuçların ardından Hırvat hoca Velimir Perasovic'in görevine son verildiği, yerine ise Ergin Ataman'la anlaşıldığı belirtildi.
Kulübün web sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2016-17 sezonu başında göreve getirilen Velimir Perasovic ile görüşülmüş ve Perasovic dönemi sona erdirilmiştir.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında 17 Aralık Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye ile oynayacağımız karşılaşmada takımızın başında yardımcı antrenörlerden Agusti Julbe görev yapacaktır.
Sayın Velimir Perasovic’e katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."