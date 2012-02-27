Anadolu Efes'te Ilias Zouros dönemi

T24 - Aldığı kötü sonuçların ardından başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayıran Anadolu Efes, sezon sonuna kadar Yunanistan Milli Takım Antrenörü Ilias Zouros ile anlaştı.



Beko Basketbol Ligi'nde lider durumda bulunan, ancak THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı. Sarıca'nın yerine sezon sonuna kadar Yunanistan Milli Takım Antrenörü Ilias Zouros takımın başında görev yapacak.

THY Avrupa Ligi'nde top 16'dan gruptan çıkma başarısı gösteremeyen lacivert-beyazlı takımın, Sarıca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı öğrenildi.

Ufuk Sarıca, çok uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak severek çalıştığı kulübündeki başantrenörlük görevini karşılıklı anlaşarak bırakma kararı aldığını söyledi.

Sarıca, şartların bu kararı gerektirdiğini belirterek, ''Çok uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak severek çalıştığım kulübümdeki başantrenörlük görevimi karşılıklı anlaşarak bırakma kararı almış bulunmaktayım. Sezonun geri kalan kısmının başarılı geçmesini temenni ederim. Birlikte çalıştığım antrenör, idareci arkadaşlara ve oyunculara emekleri için teşekkür ederim'' dedi.

Anadolu Efes Genel Menajeri Engin Özerhun, görevinden ayrılan başantrenör Ufuk Sarıca'nın yerine sezon sonuna kadar Yunanistan Milli Takım Antrenörü Ilias Zouros'un takımın başında görev yapacağını açıkladı.