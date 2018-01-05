T24 LogoT24 Logo
Spor

Anadolu Efes'te beklenen ayrılık gerçekleşti

Josh Adams ile yollar ayrıldı Sıradaki durağı Beşiktaş Sompo Japan İSTANBUL, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, sezon başında takıma katılan oyun kurucu Josh Adams ile yolların ayrıldığını açıkladı

05 Ocak 2018 21:07

Josh Adams ile yollar ayrıldı

Sıradaki durağı Beşiktaş Sompo Japan

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, sezon başında takıma katılan oyun kurucu Josh Adams ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeni başantrenör Ergin Ataman\'ın gelecek planlarında yer almayan Adams, dün oynanan Panathinaikos maçında son kez Anadolu Efes formasını giydi ve bugün resmen takımdan ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, \"2017-18 sezonu başında kadromuza dahil olan Josh Adams ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Josh Adams\'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz\" denildi.
Josh Adams\'ın yakın dönemde Beşiktaş Sompo Japan ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Josh AdamsBeşiktaş Sompo Japan İSTANBUL DHA Tahincioğlu Basketbol Süper LigiAnadolu EfesYeniErgin AtamanAdamsPanathinaikosKulüptenAnadolu Efes Spor KulübüBeşiktaş Sompo Japan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24