Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 15. haftasında 29 Aralık Perşembe günü İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.

Sezonun geride kalan bölümünde yedişer galibiyet ve mağlubiyet alan Anadolu Efes ligde 8. sırada yer alırken, 9 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan İspanyol ekibi ise averajla 2. sırada bulunuyor.

25. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Real Madrid ile 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında şu ana kadar oynanan 24 maçın 7'sini Anadolu Efes kazanırken, 17'si ise İspanyol ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Takımlar arasında Euroleague'de yapılan 22 maçın 6'sını Anadolu Efes, 16'sını da Real Madrid kazandı.