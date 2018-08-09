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Spor

Anadolu Efes'in logosu değişti

İSTANBUL (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'in logosu değişti

09 Ağustos 2018 22:07

İSTANBUL (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes\'in logosu değişti.
2018-2019 sezonuna iddialı bir kadro ile hazırlanan ve başantrenörlüğünü Ergin Ataman\'ın yaptığı Anadolu Efes\'te yönetim, logoyu yenileme kararı aldı. Kulübün yeni logosunu İngiliz ajans Brown&co tasarlarken, logoda koyu mavi bir zeminde alev alan yıldız bulunuyor.
YILMAZ: \"DEĞERLERİMİZİ VE KÜLTÜRÜMÜZÜ DAHA İLERİ TAŞIMAK İÇİN BU DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK\"
Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, logo değişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yeni sezona güçlü bir kadro ile hazırlandıklarının altını çizerek, \"Türk basketbolunun en köklü, en başarılı ve en vizyonlu kulüplerinden biri olarak logomuz başta olmak üzere kurumsal kimliğimizi, günümüz anlayışına daha da uyumlu hale getirdik. Yeni logomuz ve sağlam temellerin üzerine kurulmuş kulübümüzün gücüyle, geçmişten bugüne taşıdığımız değerleri ve öncüsü olmaktan gurur duyduğumuz basketbol kültürünü daha da ileri taşımak istiyoruz. Keyif aldığımız oyunu ortaya koyarken bir amaç için kenetlenmek ve basketbolseverleri de bunun bir parçası olarak yanımızda görmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

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