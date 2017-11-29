Anadolu Efes'in konuğu bugüne kadar evinde hiç yenilmediği Olimpia Milan

İSTANBUL, (DHA)- ANADOLU Efes, Turkish Airlines Euroleague’deki 10\'uncu maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı ağırlayacak. Bugüne kadar rakibiyle Euroleague’de oynadığı 11 iç saha maçını da kazanan Anadolu Efes’in hedefi, namağlup unvanını korumak olacak. Anadolu Karşılaşma, 30 Kasım Perşembe günü saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayacak.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’de 22 kez karşılaştığı rakibini bu maçta yenmesi halinde toplamda 17\'nci galibiyetini almış olacak.

Yeni transfer Zoran Dragic\'in, bu maçta sahaya çıkması halinde hem Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes formasını ilk kez giyecek hem de eski takımı Olimpia Milan’a karşı oynamış olacak.

DOĞUŞ BALBAY VE BRYANT DUNSTON İÇİN MAÇIN AYRI BİR ÖNEMİ VAR

Karşılaşmanın Doğuş Balbay ve Bryant Dunston için de özel olacak. Doğuş Balbay, bu karşılaşmada 8 asist yapması halinde Euroleague kariyerinde toplamda yüz asiste ulaşacak.

Bryant Dunston ise 4 top çalması halinde Euroleague kariyerinde toplamda yüz kez top çalmış olacak.