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Spor

Anadolu Efes'in "Bilet yerine kitap ile gelin" kampanyası Tofaş maçında gerçekleştirilecek

İSTANBUL / DHA Her yıl Kütüphaneler Haftası kapsamında Anadolu Efes Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen 'Bir Kitap da Sen Getir' kampanyası, yarın oynanacak Anadolu Efes - Tofaş karşılaşmasında gerçekleştirilecek

25 Mart 2018 20:22

İSTANBUL / DHA

Her yıl Kütüphaneler Haftası kapsamında Anadolu Efes Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen \'Bir Kitap da Sen Getir\' kampanyası, yarın oynanacak Anadolu Efes - Tofaş karşılaşmasında gerçekleştirilecek. Bu kampanyaya destek olmak için Sinan Erdem Spor Salonu\'na gelecek olan taraftarlar, kitaplarını TIXBOX gişesine teslim ederek maç biletlerini ücretsiz alabilecek. Basketbolseverlerin getireceği karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilköğretim seviyesindeki kitaplar, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı\'nın desteğiyle Türkiye\'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılacak. Bir Kitap da Sen Getir kampanyasının elçiliğini ise bu sezon Bryant Dunston üstleniyor. 
Anadolu Efes\'in bu kampanyasına destek olan tüm basketbolseverlere de, oyuncuların fotoğraflarının bulunduğu kitap ayraçları hediye edilecek. 
Anadolu Efes\'in 2016-2017 sezonu içerisinde gerçekleştirdiği kampanya kapsamında toplanan dört binden fazla kitap, kısa süre önce Ağrı - Yukarı Tavla Köyü İlkokulu, Antalya - Küçükköy Şehit Adem Yörük Ortaokulu, Bitlis - Hıdırşah İlkokulu, Çorum - Yavruturna Ortaokulu, Erzincan - Yalınca Ortaokulu, Kocaeli - Nenehatun İlkokulu, Kütahya - Şehitler Ortaokulu, Tunceli - Mareşal Fevzi Çakmak Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Van - Galatasaray İlkokulu\'na teslim edilmişti.

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